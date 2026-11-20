Sáng 20/11, Học viện CSND long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi lễ có Trung tướng, GS.TS, NGƯT Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

Trong năm học vừa qua, Học viện CSND tiếp tục khẳng định vị trí ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của khối các trường CAND. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, Học viện đã tụ hội hơn 1.200 cán bộ, giảng viên và công nhân viên; trong đó có 2 Giáo sư, 48 Phó Giáo sư, gần 250 Tiến sĩ, hơn 500 Thạc sĩ cùng hơn 203 giảng viên chính và 203 giảng viên. Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, nhà trường đã tiếp nhận các học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi ở lại công tác, tạo nguồn cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ vững vàng.

Về thành tích giảng dạy và thi đua, năm học qua Học viện có 25 nhà giáo được suy tôn danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, 83 nhà giáo đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện và 8 cán bộ, giảng viên được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. Đội ngũ giảng viên đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy với gần 400 bài dạy giỏi và 5 hội thi giảng viên dạy giỏi được tổ chức thành công.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND đọc diễn văn kỷ niệm.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển lý luận, cán bộ, giảng viên Học viện CSND đã chủ trì nghiên cứu 23 đề tài cấp Bộ, biên soạn 203 giáo trình, tài liệu dạy học và công bố hơn 2.200 bài viết trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học. Hiện nhà trường đang hoàn thiện thủ tục đăng ký 8 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Không chỉ xuất sắc trong giảng dạy, cán bộ và học viên nhà trường còn ghi dấu ấn đậm nét tại nhiều cuộc thi lớn. Tiêu biểu như Giải Nhất toàn quốc Hội thi báo cáo viên tuyên truyền giỏi năm 2026; Giải A cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống lực lượng Tham mưu CAND; Giải Nhất cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông; Giải A cuộc thi về Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong lực lượng CAND; cùng 1 Huy chương Bạc tại Đại hội thể thao Cảnh sát khu vực châu Á.

Đối với phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên nhà trường đã đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay với Giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên Cảnh sát châu Á (APCP) 2026 tại Hàn Quốc; đồng thời giành 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba tại Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2026.

Trung tướng, GS.TS, NGƯT Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng các cán bộ, nhà giáo có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Học viện CSND.

Đặc biệt, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Năm 2026, Học viện cử thêm 1 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi), trở thành đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an nhân dân có 5 cán bộ đã và đang làm nhiệm vụ tại Trụ sở chính và các phái bộ Liên Hợp Quốc, cùng 3 cán bộ được Liên Hợp Quốc công nhận là giảng viên gìn giữ hòa bình.

Diễn văn kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND chia sẻ, nhìn lại chặng đường hơn 58 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện CSND tự hào với truyền thống 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 8 năm liên tục nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Trung tướng Trần Minh Hưởng trao Bằng khen của Chính phủ cho các cán bộ, nhà giáo của nhà trường có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng nhấn mạnh mốc lịch sử quan trọng, trên cơ sở đề án sắp xếp các trường CAND của Đảng ủy Công an Trung ương cùng quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường sẽ chính thức sáp nhập Trường Đại học CSND, Trường Cao đẳng CSND 1 và Trường Cao đẳng CSND 2 vào Học viện CSND, vận hành từ ngày 1/12/2026, mở ra chặng đường phát triển mới

Khép lại buổi lễ, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện trân trọng tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ nhà giáo, đồng thời tin tưởng Học viện CSND sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ dẫn đầu, trở thành trụ cột đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín trong nước và quốc tế.