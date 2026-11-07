Học viện CSND thắng lớn tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 2026

Từ ngày 4 đến ngày 7/11, tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) đã diễn ra vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KHCN) dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026. Đây là sự kiện quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên có quy mô lớn trên cả nước.

Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức, là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, khuyến khích tinh thần sáng tạo và phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong các trường đại học.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho học viên Học viện CSND.

Năm 2026, Giải thưởng ghi nhận 722 đề tài đến từ 122 đơn vị trong cả nước, tăng 94 đề tài và 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia so với Giải thưởng tổ chức năm 2025. Quy mô tham gia ấn tượng này cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, đồng thời phản ánh sự quan tâm, đầu tư của các cơ sở giáo dục đại học đối với hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực học thuật cho người học.

Các công trình tham dự trải rộng trên nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ, thể hiện sự đa dạng trong hướng tiếp cận, tinh thần tìm tòi và khả năng sáng tạo của sinh viên. Đằng sau mỗi đề tài là quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc, sự hướng dẫn tận tình của giảng viên và nỗ lực hiện thực hóa những ý tưởng khoa học thành các sản phẩm, kết quả nghiên cứu có giá trị.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho học viên Học viện CSND.

Với số lượng đề tài lớn và sự tham gia của đông đảo cơ sở giáo dục đại học, Vòng Chung khảo là dịp để các công trình tiêu biểu được đánh giá chuyên sâu bởi các nhà khoa học, chuyên gia trong từng lĩnh vực. Đây cũng là cơ hội để sinh viên giao lưu, trao đổi học thuật, học hỏi kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện các hướng nghiên cứu của mình.

Năm nay, Học viện CSND gửi 7 đề tài tham gia Giải thưởng. Kết quả cả 7/7 đề tài đạt giải với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Với kết quả xuất sắc này, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Học viện CSND đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2026.

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Học viện CSND nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Học viện CSND, thành tích 7/7 đề tài đạt giải tại Giải thưởng năm 2026 là dấu ấn nổi bật, khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của nhà trường, đồng thời tạo động lực khích lệ phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên trong thời gian tới.