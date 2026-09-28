Học viện CSND tặng công trình 'Trường đẹp cho em' và 'Nhà hạnh phúc' tại Điện Biên

Từ ngày 25/9 đến 28/9, Đoàn công tác của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình tình nguyện “Hành quân về miền hoa ban” năm 2026.

Đoàn công tác của Học viện CSND đã có mặt tại xã Phình Giàng để tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Mầm non Mường Ten. Công trình có tổng mức đầu tư 320 triệu đồng từ nguồn lực kết nối, đóng góp của Học viện CSND cùng CLB thiện nguyện Bàn Chân Xanh, Hội Doanh nghiệp GBE cùng em. Công trình bao gồm hệ thống phòng học khang trang, kiên cố và nhà công vụ dành cho giáo viên bám bản.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao công trình "Trường đẹp cho em" tại Điểm trường mầm non Mường Ten, xã Phình Giàng, tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, đoàn công tác đã trao tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 2 phần quà trao tặng 2 cô giáo của điểm trường, cùng hệ thống kệ, tủ sách, bàn ghế, đệm, đồ chơi mầm non...

Cũng trong hành trình “Hành quân về miền hoa ban”, Đoàn công tác của Học viện CSND đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà hạnh phúc” cho hai chị em Lường Thị Thuỷ, Lường Văn Việt, trẻ em dân tộc thiểu số mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Pá Vạt, xã Mường Luân. Bố mẹ mất sớm, hai chị em sống với ông bà già yếu, mất sức lao động và thiếu minh mẫn trong căn nhà xuống cấp, dột nát.

Sau 3 tháng xây dựng, căn nhà kiên cố, ấm cúng trị giá 80 triệu đồng là món quà quý giá từ sự chung tay của cán bộ, học viên Học viện CSND và các nhà hảo tâm. Từ nay, các em đã có một mái ấm đủ che mưa che nắng, một góc học tập tươm tất để yên tâm theo đuổi con chữ. Ngôi nhà không chỉ chở che về vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực phi thường để các em vững bước vươn lên, vượt qua nghịch cảnh số phận.

Đoàn công tác bàn giao "Nhà hạnh phúc" cho em Lường Thị Thủy và Lường Văn Việt tại bản Pá Vạt, xã Mường Luân.

Đây là hoạt động thiết thực của Học viện CSND hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Học viện CSND cũng đã chủ động kết nối, vận động các nguồn lực để xây dựng các công trình nhà ở kiên cố cho đối tượng yếu thế, những gia đình hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Học viện CSND đã tham gia, đồng hành với chương trình “Vầng trăng biên cương” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Sín Thầu. Tại đây, đoàn công tác đã trực tiếp tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ cho các em học sinh.

Đoàn công tác tặng quà cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sín Thầu.

Tổng kinh phí các công trình, phần quà và hoạt động an sinh xã hội được trao tặng trong chương trình là hơn 650 triệu đồng, thể hiện sự đồng lòng, trách nhiệm cao nhất của tập thể Học viện CSND cùng các đơn vị đồng hành.