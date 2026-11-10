Học viện CSND phát động phong trào 'Tuần lễ nói tiếng Anh'

Chiều 10/11, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” năm học 2026-2027. Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ.

Đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Học viện CSND tham dự lễ phát động.

Là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND, trong những năm qua, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, Học viện CSND đã và đang tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đến nay, Học viện CSND hiện đã thiết lập, triển khai quan hệ hợp tác song phương với các đối tác của hơn 30 quốc gia trong khu vực và trên thế giới; chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác của các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN, các nước bạn bè truyền thống, các nước lớn, các nước có nền khoa học công nghệ phát triển. Những định hướng và kết quả nêu trên vừa là lợi thế, vừa là động lực nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ giảng viên, học viên học viện.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ phát động.

Phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” năm học 2026-2027 là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Công an về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chương trình cũng là sân chơi bổ ích, ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào học tập và sử dụng tiếng Anh trong toàn học viện, từng bước tạo môi trường thực hành tiếng Anh tự nhiên, thường xuyên, gắn với sinh hoạt học tập và công tác chuyên môn, hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên; hướng tới mỗi tuần đều là “Tuần lễ nói tiếng Anh” trong toàn học viện.

Thông qua chương trình, Học viện CSND mong muốn nâng cao mối quan hệ phối hợp, gắn kết giữa học viên, cán bộ, giảng viên trong xây dựng và hình thành kỹ năng giao tiếp, phản xạ tiếng Anh; thúc đẩy phong trào học tập và thực hành tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung tại học viện. Từ đó, duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ chức thực hành nói tiếng Anh tại học viện, sản phẩm và sáng kiến có khả năng áp dụng trong công tác giảng dạy, học tập thường xuyên của cán bộ, giảng viên và học viên.

Học viên Học viện CSND hưởng ứng Phong trào "Tuần lễ nói tiếng Anh" ngay sau lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Lễ phát động phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” tại Học viện CSND năm học 2026-2027 được tổ chức nhằm hình thành và duy trì môi trường sử dụng tiếng Anh, là động lực góp phần đổi mới công tác dạy và học bằng tiếng Anh, từng bước thực hiện chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Các đại biểu chụp ảnh với cán bộ, giảng viên và học viên tại lễ phát động.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng đề nghị các đơn trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm triển khai phong trào chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, duy trì thường xuyên các mô hình đã đăng ký trong cả năm học, lồng ghép vào sinh hoạt công tác chuyên môn hàng ngày của đơn vị. Đặc biệt, quá trình triển khai cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện với phong trào thi đua, khen thưởng cụ thể, làm động lực thúc đẩy phong trào tại học viện.

Đối với học viên, Phó Giám đốc Học viện CSND mong muốn các em hãy mạnh dạn nói, đừng ngại sai bởi ngoại ngữ chỉ giỏi lên khi được sử dụng mỗi ngày. Mỗi lần các em chủ động thực hành nói tiếng Anh là một bước tiến trên con đường trở thành người chiến sĩ có năng lực hội nhập, có bản lĩnh làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo ​Thượng tá, TS Phạm Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện CSND, Phong trào “Tuần lễ nói tiếng Anh” năm học 2026-2027 với chủ đề “Thành thạo tiếng Anh - Tinh thông nghiệp vụ” được phát động và triển khai đồng bộ từ ngày 10/11 đến ngày 17/11; phong trào tiếp tục được duy trì thực hiện thường xuyên trong năm học 2026-2027 với các mô hình đã được các đơn vị đăng ký triển khai.

Thượng tá, TS Phạm Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện CSND chia sẻ thông tin tại lễ phát động.

Đối với học viên, sẽ tổ chức các hoạt động khuyến khích học viên tự học, thực hành, vận dụng tiếng Anh trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phát triển sự tự tin trong giao tiếp, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực số; tăng cường các hoạt động gắn với đời sống, sinh hoạt của học viên tại ký túc xá, lớp học, câu lạc bộ, nhóm học tập… Đối với cán bộ, giảng viên, sẽ tổ chức các hoạt động khuyến khích cán bộ, giảng viên tự học, sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu; phát triển năng lực ngoại ngữ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh...