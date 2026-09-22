Học viện CSND mang Trung thu yêu thương về với trẻ em Tây Bắc

Tại Trường THCS Làng Chếu, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Học viện CSND và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 17 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) tiếp sức cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời trao tặng 110 chiếc áo với tổng trị giá hơn 21 triệu đồng.

Đoàn công tác của Học viện CSND và các đơn vị đồng hành tặng 17 suất học bổng cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đến với điểm trường bản Làng Sáng, xã Tà Xùa, nơi học tập của học sinh Trường Mầm non Hoa Đào và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Háng Đồng, Đoàn công tác đã tổ chức chương trình Trung thu ý nghĩa, trao tặng các suất quà Trung thu bao gồm đèn ông sao, bánh kẹo cùng đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cho các cháu thiếu nhi.

Tổng kinh phí thực hiện toàn bộ chương trình đạt gần 100 triệu đồng. Những phần quà tuy bé nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, tấm lòng sẻ chia ấm áp của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện CSND cùng các doanh nghiệp đồng hành, nhằm tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nhỏ vững bước tới trường.

Đoàn công tác của Học viện CSND và các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều phần quà Trung thu ý nghĩa cho học sinh xã Tà Xùa, nơi rẻo cao Tây Bắc.

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên Học viện CSND và Đoàn Thanh niên Công an xã Tà Xùa đã ký kết xây dựng mô hình dân vận khéo “Điểm tựa xanh”, thiết thực hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Đặc biệt, trong chuyến công tác, Đoàn công tác của Học viện CSND đã tiến hành khảo sát thực tế các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tà Xùa. Đây là cơ sở để Học viện CSND tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội hóa, lên phương án hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố và chuẩn bị cho chiến dịch tình nguyện “Đông ấm vùng cao” sắp tới nhằm chung tay giúp bà con vùng cao ổn định cuộc sống lâu dài.

Chương trình “Trăng vàng Bản Mây” khép lại đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc về tinh thần trách nhiệm xã hội và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân nơi rẻo cao Tây Bắc.