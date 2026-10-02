Học viện CSND giành giải Nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên Cảnh sát quốc tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, từ ngày 28/9 đến 2/10, tại thành phố Asan, Hàn Quốc, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tham gia Diễn đàn giao lưu dành cho sinh viên các cơ sở đào tạo Cảnh sát châu Á (Police Academy Student Festival in Asia - PASFA) và Hội nghị khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát quốc tế lần thứ 10 (International Undergraduate Conference on Policing - IUCP 2026), do Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (Korean National Police University - KNPU) tổ chức.

Không chỉ là một hoạt động giao lưu thường niên, PASFA và IUCP đã trở thành điểm gặp gỡ của những học viên Cảnh sát trẻ trong khu vực, nơi tri thức, tư duy nghiên cứu và tinh thần hợp tác được đặt trong cùng một không gian học thuật. Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo Cảnh sát chia sẻ cách tiếp cận mới đối với những vấn đề an ninh, trật tự đang ngày càng mang tính xuyên quốc gia và chịu tác động sâu sắc của khoa học, công nghệ.

Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi cho đội tuyển Học viện CSND.

Tâm điểm của chương trình năm nay là Vòng Chung kết IUCP lần thứ 10, với sự tham gia của 7 đội tuyển, đại diện cho 6 cơ sở đào tạo Cảnh sát thuộc 5 quốc gia. Để góp mặt tại vòng thi cuối cùng, đội tuyển Học viện CSND đã vượt qua hơn 20 công trình tại vòng sơ loại và tranh tài cùng 7 đội tuyển đến từ các cơ sở đào tạo cảnh sát tiêu biểu trong khu vực.

Sự cạnh tranh ngay từ vòng đầu cho thấy IUCP không chỉ là một sân chơi dành cho sinh viên Cảnh sát, mà còn là một diễn đàn học thuật có yêu cầu cao về chất lượng nghiên cứu, tính thực tiễn và năng lực trình bày khoa học.

Tại Vòng chung kết, đội tuyển Học viện CSND đã xuất sắc giành giải Nhất. Đây là dấu ấn nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của học viện, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của nhà trường trong mạng lưới các cơ sở đào tạo Cảnh sát khu vực.

Đội tuyển Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm với các đội tham dự cuộc thi.

Đối với Học viện CSND, giải Nhất IUCP 2026 tại Hàn Quốc vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc thi. Đó là sự ghi nhận đối với chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và quá trình chủ động hội nhập của học viện trong những năm qua. Đồng thời, thành tích này tiếp tục lan tỏa hình ảnh học viên CSND Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, tự tin làm việc và hội nhập trong môi trường quốc tế.

Thành công của IUCP 2026 là nền tảng để Học viện CSND tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác đào tạo, tăng cường trao đổi học thuật với các cơ sở thành viên APTA và những đối tác quốc tế, qua đó cụ thể hoá chủ trương của Bộ Công an về việc xây dựng các cơ sở đào tạo trong lực lượng CAND ngang tầm quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong thời gian tới...