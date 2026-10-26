Học viện CSND đạt thành tích cao tại Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII năm 2026 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức với chủ đề “Global Mindset – Vietnamese Identity” (Tư duy toàn cầu – Bản sắc Việt Nam) là sân chơi học thuật uy tín quy mô lớn, thu hút sự tham gia tranh tài của gần 71.000 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc. Trải qua các vòng thi sơ loại và bán kết đầy thử thách, Học viện CSND đã xuất sắc đóng góp 3 đại diện trên tổng số 15 thí sinh ưu tú nhất toàn quốc bước vào tranh tài tại Vòng Chung kết.

Tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24/10, bằng kiến thức chuyên sâu, khả năng phản xạ ngoại ngữ linh hoạt và phong thái tự tin, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an tương lai, các học viên Học viện CSND đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hội nhập quốc tế khi xuất sắc giành 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi.

Tuổi trẻ Học viện CSND ghi dấu ấn tại Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc năm 2026.

Kết quả cụ thể như sau: Đồng chí Đắc Trọng Phú, Chi đoàn B3BD51 xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc; đồng chí Lê Xuân Anh, Chi đoàn B11D50 giành giải Ba toàn quốc; đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Chi đoàn B3AVB2TMK6 đạt giải Khuyến khích.

Thành tích xuất sắc của Học viện CSND tại cuộc thi năm nay không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các đồng chí học viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ của tuổi trẻ Học viện CSND nói riêng và thanh niên toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung.