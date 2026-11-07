Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp sức nữ sinh Phạm Lê Ái Linh tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Gần 80 người cùng đến cổ vũ nữ sinh PTIT

Trước thềm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, thầy Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, Học viện đã chuẩn bị lực lượng cổ vũ đông đảo để tiếp sức cho sinh viên Phạm Lê Ái Linh tại đêm thi quyết định.

Theo anh Tiến, riêng đoàn do Học viện tổ chức có hơn 30 cán bộ, giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, hơn 30 người thân của Ái Linh cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành cũng dự kiến có mặt, nâng tổng lực lượng cổ vũ lên gần 80 người. Đoàn Thanh niên Học viện cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối lực lượng, chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu và bảng cổ vũ mang màu sắc PTIT.

Không chỉ chuẩn bị lực lượng cổ vũ trực tiếp, Đoàn Thanh niên Học viện còn phối hợp với khoa Tài chính - Kế toán 1, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên cùng các đơn vị liên quan để kết nối, vận động đoàn viên, sinh viên đồng hành với nữ sinh trong suốt cuộc thi.

Theo anh Tiến, tại các đợt bình chọn trực tuyến, nhiều giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên PTIT đã chủ động chia sẻ thông tin, kêu gọi bạn bè, người thân cùng tham gia. Có những người liên tục theo dõi thứ hạng, nhắc nhau thực hiện lượt bình chọn miễn phí hằng ngày; một số cá nhân còn đóng góp kinh phí để ủng hộ thêm lượt bình chọn.

Đặc biệt, trước khi cổng bình chọn danh hiệu “Đại sứ Du lịch và Môi trường” khép lại ngày 2/11, không khí cổ vũ càng sôi nổi. Nhiều người liên tục cập nhật kết quả, chia sẻ đường dẫn và động viên nhau đến những phút cuối. Ái Linh sau đó đạt Top 2 bình chọn tại hạng mục này.

“Chúng tôi muốn Ái Linh hiểu rằng, dù kết quả đêm Chung kết như thế nào, bạn đã có một hành trình rất đáng tự hào. Và trên hành trình ấy, bạn chưa bao giờ đơn độc”, anh Tiến nhấn mạnh.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệt tình cổ vũ, tiếp thêm sự tự tin cho Phạm Lê Ái Linh tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

‘Đừng để áp lực danh hiệu làm lu mờ ánh sáng tự thân’

PGS. TS Đặng Thị Việt Đức - Trưởng khoa Tài chính - Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, việc Phạm Lê Ái Linh góp mặt trong Top 25 thí sinh Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là niềm vui đặc biệt với thầy cô, sinh viên Học viện.

Đây là lần đầu tiên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có sinh viên lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Với vai trò Trưởng khoa trực tiếp quản lý, đào tạo Ái Linh, cô Đức cho biết, đã chứng kiến nữ sinh từng bước trưởng thành, vượt qua các vòng thi để có mặt tại đêm Chung kết.

“Điều đáng quý là Ái Linh đã thể hiện được tinh thần của một sinh viên thế hệ mới: Chủ động, cầu tiến, dám thử thách bản thân và không ngừng hoàn thiện mình”, cô Đức chia sẻ.

Theo PGS .TS Đặng Thị Việt Đức, để có mặt trong Top 25, Ái Linh đã trải qua hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực, sự kiên trì và quyết tâm. Những trải nghiệm tại cuộc thi không chỉ giúp nữ sinh hoàn thiện vẻ ngoài mà còn là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và sự tự tin.

Trước giờ Chung kết, cô Đức bày tỏ sự hồi hộp, xúc động và tự hào khi chứng kiến sinh viên của mình bước vào vòng thi cuối cùng. Dù mong Ái Linh đạt kết quả cao, điều cô quan tâm hơn cả là nữ sinh giữ được sự tự tin và vẻ đẹp riêng.

“Tất nhiên, chúng tôi đều mong Ái Linh sẽ có một phần thể hiện thật xuất sắc và đạt được danh hiệu xứng đáng. Nhưng hơn cả một chiếc vương miện hay một danh hiệu, điều tôi kỳ vọng nhất là em sẽ bước lên sân khấu với tâm thế tự tin, bản lĩnh, giữ được sự chân thành và vẻ đẹp riêng của mình”, cô Đức chia sẻ.

Trước giờ Chung kết, cô gửi đến nữ sinh lời động viên: “Dù chiếc vương miện có gọi tên em hay không, trong lòng gia đình, thầy cô và những người yêu thương, em đã là một cô gái rất đặc biệt. Hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình, bởi phía sau em luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè và hàng nghìn trái tim PTIT đang hướng về em!”.