Học viện Công nghệ BCVT lần thứ 2 liên tiếp vô địch 'Sinh viên An ninh mạng'

Sau thời gian thi đấu đầy cam go, quyết liệt và căng thẳng, vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” đã khép lại, ghi nhận những nỗ lực, bản lĩnh và trí tuệ của 66 đội tuyển sinh viên Việt Nam và quốc tế, gồm 19 đội thi bảng A và 47 đội bảng B.

Kết quả thi đấu của 19 đội tuyển sinh viên bảng A tại vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” vừa được Ban tổ chức công bố tại lễ trao giải diễn ra tối 16/10 tại Hà Nội.

Đây là những đội thi tập trung tại Đấu trường Cục An ninh mạng theo hình thức “Attack-Defense” (Tấn công – Phòng thủ).

Hình thức thi “Attack-Defense” đặt các đội tuyển vào môi trường thi đấu đối kháng, trong đó thí sinh phải đồng thời phát hiện, khai thác và khắc phục lỗ hổng, bảo vệ hệ thống trước các hoạt động tấn công.

Hình thức thi này cũng đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, tư duy chiến thuật, khả năng phối hợp nhóm và phản ứng nhanh trước những tình huống liên tục thay đổi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng (ngoài cùng bên trái) và Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Nguyễn Hồng Quân (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất cho đội sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Sau 8 giờ đua tài gay cấn, vượt qua 18 đội thi khác, đội PTIT.BW gồm các sinh viên đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xuất sắc giành ngôi vô địch bảng A.

Với kết quả này, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã bảo vệ thành công ngôi vương và xác lập cú đúp vô địch hai năm liên tiếp tại bảng A cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng”, góp phần minh chứng cho chất lượng đào tạo nhân lực an ninh mạng của nhà trường.

Hai giải Nhì của cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” đã được trao cho 2 đội sinh viên của Học viện Kỹ thuật mật mã - Phân hiệu tại TP.HCM và Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Ngoài ra, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích bảng A cũng đã được trao cho các đội sinh viên xuất sắc.

Theo Ban tổ chức, kết quả thi bảng B sẽ được công bố trên fanpage của sự kiện và giải thưởng cho các đội đạt giải ở bảng này cũng sẽ sớm được gửi đến các đội thi.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng nhận định: Kết quả cuộc thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện và tinh thần dám thử thách của các em sinh viên.

“Tôi cũng muốn nhắn gửi tới tất cả các đội thi: Giải thưởng rất đáng quý, nhưng điều có giá trị lâu dài hơn là những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà các em đã tích lũy; là khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và sự kiên trì trước những tình huống khó. Dù kết quả hôm nay thế nào, mong các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi và trưởng thành từ mỗi thử thách”, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chia sẻ.

Khẳng định tất cả các sinh viên tham gia cuộc thi đều đã là những người chiến thắng, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhấn mạnh: Cuộc thi khép lại nhưng hành trình học tập, rèn luyện và đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh mạng vẫn tiếp tục.

Ông Nguyễn Hồng Quân cũng kỳ vọng rằng các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hành trình bảo vệ an ninh mạng, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi mà cả trong học tập, công việc và sự nghiệp sau này, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trên không gian mạng.