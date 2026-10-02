Học viện Chính trị tổ chức hành trình về nguồn tại Thái Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác của Học viện đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giúp người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện khánh thành, bàn giao nhà tặng các gia đình trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị nhấn mạnh: Học viện Chính trị được thành lập tháng 7-1951, tại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay thuộc xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên). Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện không ngừng lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia. Trong hành trình phát triển ấy, sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, trong đó có xã Phượng Tiến, luôn là tình cảm sâu nặng, nghĩa tình không thể phai mờ.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên.

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí vì thế không chỉ là việc làm thiết thực chăm lo sức khỏe nhân dân, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đối với người dân nơi cội nguồn.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác của Học viện Chính trị. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và bàn giao nhà không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống mà còn làm ấm lòng bà con, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tình cảm gắn bó “Quân với dân như cá với nước”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến phát biểu tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị cùng đại diện chính quyền và người dân xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Bác sĩ của Học viện Chính trị khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân xã Phượng Tiến.

Cùng ngày, Học viện Chính trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phượng Tiến tổ chức khánh thành, bàn giao 2 “Nhà đại đoàn kết” và 1 “Nhà tình nghĩa” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong đó, “Nhà tình nghĩa” được trao tặng gia đình ông Nguyễn Văn Thư, thương binh có tỷ lệ thương tật 35%, ở thôn Làng Tổ. Hai “Nhà đại đoàn kết” được trao tặng gia đình ông Hoàng Văn Giáo, ở thôn Lợi Tiến và bà Nguyễn Thị Hòa, ở thôn Làng Duyên. Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Việc hỗ trợ xây dựng nhà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Học viện Chính trị và cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng phát biểu tại buổi khánh thành, bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Hoàng Văn Giáo.

Các đại biểu thăm ngôi nhà mới của gia đình ông Hoàng Văn Giáo.

Các đại biểu tại buổi khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Nguyễn Văn Thư.

Chương trình về nguồn của Học viện Chính trị là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện (25-10-1951 / 25-10-2026); qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đối với nhân dân vùng căn cứ cách mạng; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa Học viện Chính trị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phượng Tiến.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên.

Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí vì thế không chỉ là việc làm thiết thực chăm lo sức khỏe nhân dân, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đối với người dân nơi cội nguồn.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác của Học viện Chính trị. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và bàn giao nhà không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống mà còn làm ấm lòng bà con, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tình cảm gắn bó “Quân với dân như cá với nước”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến phát biểu tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị cùng đại diện chính quyền và người dân xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Bác sĩ của Học viện Chính trị khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người dân xã Phượng Tiến.

Cùng ngày, Học viện Chính trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phượng Tiến tổ chức khánh thành, bàn giao 2 “Nhà đại đoàn kết” và 1 “Nhà tình nghĩa” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trong đó, “Nhà tình nghĩa” được trao tặng gia đình ông Nguyễn Văn Thư, thương binh có tỷ lệ thương tật 35%, ở thôn Làng Tổ. Hai “Nhà đại đoàn kết” được trao tặng gia đình ông Hoàng Văn Giáo, ở thôn Lợi Tiến và bà Nguyễn Thị Hòa, ở thôn Làng Duyên. Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Việc hỗ trợ xây dựng nhà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Học viện Chính trị và cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Vinh Phượng phát biểu tại buổi khánh thành, bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Hoàng Văn Giáo.

Các đại biểu tại buổi khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Nguyễn Văn Thư.

Chương trình về nguồn của Học viện Chính trị là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện (25-10-1951 / 25-10-2026); qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đối với nhân dân vùng căn cứ cách mạng; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa Học viện Chính trị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phượng Tiến.