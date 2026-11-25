Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chương trình hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là hoạt động thường xuyên của Học viện nhằm phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, lan tỏa những hành động sẻ chia, góp phần mang lại niềm tin và hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Mỗi đơn vị máu được trao đi có thể góp phần cứu sống người bệnh. Vì vậy, sự tham gia của mỗi cá nhân có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm nguồn máu an toàn, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn đặt ra yêu cầu duy trì nguồn máu an toàn, ổn định, việc phát triển phong trào hiến máu tình nguyện thường xuyên, bền vững có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc khẳng định, đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần nhân ái, ý thức vì cộng đồng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí đề nghị cấp ủy, các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong Học viện tiếp tục quan tâm, duy trì, đẩy mạnh phong trào; tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động hiến máu thiết thực, an toàn, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức và học viên tham gia.

Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 thu hút hàng trăm lượt đăng ký tham gia. Kết thúc chương trình, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 180 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.