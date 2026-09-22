Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo cán bộ tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Viện Nghiên cứu hành chính công Hàn Quốc (KIPA). (Nguồn: TTXVN)

Nội dung trao đổi tập trung vào nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể hóa hợp tác với KIPA bằng sản phẩm nghiên cứu và tư vấn chính sách

Sáng 22/9, đồng chí Đoàn Minh Huấn và Đoàn đại biểu Học viện hội đàm với GS Kwon Hyuk Chu, Viện trưởng KIPA, cùng lãnh đạo Viện. KIPA chia sẻ kinh nghiệm quản trị hành chính địa phương thông minh và một số mô hình đang triển khai tại Hàn Quốc.

Hai bên rà soát kết quả hợp tác từ khi ký Bản ghi nhớ năm 2016, trong đó có việc phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả Chính phủ năm 2017.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao vai trò của KIPA trong nghiên cứu, tư vấn cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị hai bên gắn nghiên cứu khoa học với các vấn đề đặt ra trong quản trị quốc gia, tạo ra sản phẩm phục vụ trực tiếp đào tạo cán bộ và tham mưu chính sách, đồng thời đề xuất năm hướng hợp tác trọng tâm: Một là, tăng cường trao đổi báo cáo nghiên cứu, ấn phẩm, dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn về cải cách hành chính, quản trị công, chính phủ số và phát triển nguồn nhân lực khu vực công.

Hai là, phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy, nền hành chính thông minh, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng dịch vụ công.

Ba là, nghiên cứu khuôn khổ thể chế, pháp lý cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong khu vực công, trọng tâm là trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiểm soát rủi ro. Bốn là, xây dựng các chương trình bồi dưỡng chuyên đề về quản trị quốc gia hiện đại, quản trị dữ liệu, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và thử nghiệm chính sách có kiểm soát, kết hợp giảng dạy với khảo sát thực tế tại các cơ quan, địa phương, tổ chức của Hàn Quốc.

Năm là, tổ chức đối thoại chính sách định kỳ, luân phiên tại hai nước; mỗi kỳ tập trung một vấn đề cụ thể nhằm đưa ra báo cáo tư vấn, sáng kiến hoặc khuyến nghị phù hợp với điều kiện mỗi quốc gia.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, Học viện sẵn sàng cùng KIPA xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ nội dung, đầu mối và sản phẩm của từng hoạt động. Hiệu quả hợp tác cần được đo bằng chất lượng nghiên cứu, mức độ phù hợp của chương trình bồi dưỡng và giá trị thực tiễn của khuyến nghị chính sách.

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc (NHI). (Nguồn: TTXVN)

Mở rộng hợp tác với NHI về phát triển nguồn nhân lực công

Chiều cùng ngày, Đoàn làm việc với NHI; tiếp Đoàn có bà Ahn Bo Hong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, cùng lãnh đạo NHI. Trực thuộc Bộ Quản lý nhân sự Hàn Quốc, NHI giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, phát triển đội ngũ công chức, đồng thời hỗ trợ các cơ sở đào tạo khu vực công và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao nền tảng hợp tác hai cơ quan xây dựng từ năm 2014, được củng cố qua các Bản ghi nhớ năm 2017 và 2024. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), NHI đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình khảo sát, bồi dưỡng cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Việt Nam và cử chuyên gia sang giảng dạy. Đây là cơ sở để hai bên chuyển từ các hoạt động riêng lẻ sang chương trình hợp tác ổn định, có mục tiêu và cơ chế đánh giá kết quả.

Trên cơ sở đó, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề xuất năm nội dung hợp tác. Một là, tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ theo hướng cùng thiết kế chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, gắn kinh nghiệm Hàn Quốc với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy của Việt Nam; từng bước mở rộng tới cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung, cán bộ và giảng viên của Học viện.

Hai là, duy trì thường xuyên, có trọng tâm việc trao đổi chuyên gia, học giả, tài liệu và mô hình đào tạo. Ba là, phối hợp vận động KOICA tiếp tục hỗ trợ dự án giai đoạn 2026-2030, với sự đồng hành của NHI từ khảo sát nhu cầu, thiết kế chương trình, lựa chọn chuyên gia đến đánh giá kết quả; nội dung bồi dưỡng tập trung vào năng lực lãnh đạo chiến lược, hoạch định và thực thi chính sách, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và làm việc trong môi trường quốc tế.

Bốn là, nghiên cứu tổ chức hằng năm các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Hàn Quốc cho lãnh đạo, quản lý cấp trung, cán bộ và giảng viên của Học viện, kết hợp chuyên đề, nghiên cứu tình huống và khảo sát tại các cơ quan quản lý nhân sự, cơ sở đào tạo công chức; lấy khả năng vận dụng vào công việc sau khóa học làm tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả.

Năm là, đổi mới phương thức đào tạo phù hợp với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đề nghị NHI chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nhân sự, học tập kết hợp và đánh giá sau đào tạo, tiếp tục cử chuyên gia sang giảng dạy về lãnh đạo công, đổi mới sáng tạo trong khu vực công và năng lực số. Hai bên cũng thống nhất tăng cường tổ chức diễn đàn, hội thảo và trao đổi kết quả nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực công, quản trị nhân tài và cải cách hành chính.

Xác lập bốn trọng tâm hợp tác trong giai đoạn mới

Qua các cuộc làm việc ngày 21 và 22/9 với Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, KOICA, Tập đoàn Samsung, KIPA và NHI, chuyến công tác đã xác lập bốn trọng tâm hợp tác: (i) nâng cao năng lực quản trị công và hiệu quả thực thi chính sách; (ii) thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong khu vực công; (iii) đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (iv) phát triển năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Các bên thống nhất cụ thể hóa nội dung đã trao đổi thành các chương trình, hoạt động có mục tiêu, đầu mối và sản phẩm rõ ràng. Triển khai hiệu quả các nội dung này sẽ mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế của Học viện, phục vụ trực tiếp đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và tư vấn chính sách, đồng thời góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.