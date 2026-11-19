PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để tôn vinh nghề dạy học, tri ân các thế hệ nhà giáo và khẳng định những giá trị tốt đẹp của truyền thống Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Khắc ghi lời dạy ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn nêu rõ, các thế hệ nhà giáo của Học viện đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Chính trí tuệ, nhân cách, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của các thầy, các cô đã làm nên truyền thống, uy tín và vị thế của Học viện”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn phát biểu.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, người thầy Trường Đảng có sứ mệnh đặc biệt: vừa là nhà khoa học, nhà giáo vừa là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị mà sâu xa hơn là tạo lập hạ tầng, phương pháp tư duy để người cán bộ đủ sức nghĩ sâu, đủ tầm nhìn rộng, đủ năng lực dự báo xa, đủ nhạy bén để phản ứng nhanh, linh hoạt trước mọi thay đổi, làm thành nền tảng cho học tập suốt đời, có khả năng tổng kết nhanh, để tham mưu hoặc ra quyết định lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.

Giá trị bền vững của người thầy không chỉ ở những kiến thức sách vở cung cấp cho học viên ghi nhớ mà căn bản hơn là tạo lập phương pháp tư duy, phẩm chất chính trị và năng lực hành động mà người học định hình qua mỗi bài giảng và cả chương trình trở thành cẩm nang công cụ mang theo phục vụ cho suốt sự nghiệp.

Năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Học viện tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ 15. Trong bối cảnh đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cho biết Học viện đẩy mạnh đổi mới căn bản công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổ chức bộ máy.

Đại diện các lớp học viên tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Việc hoàn thiện triển khai các chương trình, giáo trình lý luận chính trị, thực hiện Quy định số 350-QĐ/TW ngày 29/8/2025 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị và các quy chế đào tạo mới đã đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính cập nhật thực tiễn. Đặc biệt, Học viện đã triển khai tập huấn, thử nghiệm và từng bước áp dụng mô hình đào tạo “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới”.

Đó không chỉ là đổi mới phương pháp giảng dạy trên lớp mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy đào tạo từ hướng người học biết lý luận sang học xong để hiểu sâu, làm đúng, làm sáng tạo, làm có kết quả. Chuyển từ truyền thụ lĩnh hội kiến thức lý luận sang học để làm, để hành động, được soi rọi bởi tư duy lý luận.

Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tham mưu tư vấn chính sách của Học viện trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị các giảng viên cùng toàn hệ thống học viện tập trung thực hiện tốt một số định hướng trọng tâm: giữ vững bản chất và nâng tầm vị thế Trường Đảng trong toàn bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; chuyển mạnh mô hình đào tạo từ truyền thụ lĩnh hội kiến thức sang mô hình “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới” như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tạo sự gắn bó hữu cơ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Các đại biểu dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh đổi mới đào tạo, bồi dưỡng trước hết đòi hỏi sự đổi mới của người thầy nhưng không thể chỉ đặt trách nhiệm lên vai người thầy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm kiến tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, nhân văn; khuyến khích sáng tạo; đầu tư điều kiện nghiên cứu, giảng dạy, học liệu số, bồi dưỡng chuyên môn và đi thực tế. Đồng thời, đồng chí Đoàn Minh Huấn nêu bật tầm quan trọng của công tác đổi mới cơ chế đánh giá, ghi nhận đúng chất lượng, hiệu quả đóng góp và bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và người lao động.