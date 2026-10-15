Học viện Chính trị: Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại

Hội thảo do Trung tướng, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện và Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì.

Ban tổ chức nhận được hơn 100 bài tham luận, lựa chọn 75 bài tiêu biểu biên soạn thành kỷ yếu. Bên cạnh các tham luận trực tiếp, hội thảo tổ chức phiên trao đổi bàn tròn, làm rõ kết quả đào tạo cán bộ và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Dấu ấn 75 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trình bày báo cáo đề dẫn, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, sự ra đời của Học viện xuất phát từ yêu cầu chiến lược của cách mạng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và phương pháp tổ chức, giáo dục, lãnh đạo bộ đội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: MT

Tháng 7-1951, chấp hành chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay. Ngay từ đầu, Nhà trường thực hiện phương châm “lý luận liên hệ với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với chiến trường”, gắn đào tạo với nhiệm vụ của Quân đội.

Đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ chính trị các cấp cho Quân đội; hàng nghìn tiến sĩ, thạc sĩ và nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hàng nghìn cán bộ thuộc đối tượng 2; đào tạo, hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị cho hàng nghìn cán bộ trong Quân đội. Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ chính trị cho Quân đội nhân dân Lào và sĩ quan cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Hùng phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: MT

Nhiều cán bộ trưởng thành từ Học viện đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cùng với đào tạo, Học viện chú trọng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Học viện đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Hùng, yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại cùng sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đòi hỏi Học viện tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với thực tiễn. Các mô hình “lớp học đảo ngược”, “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới” đang được triển khai để phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.

Đổi mới từ yêu cầu thực tiễn

Từ những vấn đề đặt ra trong báo cáo đề dẫn, các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong bối cảnh khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển nhanh chóng, tác động sâu rộng đến hoạt động quân sự, quốc phòng.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo. Ảnh: MT

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị cho rằng, bản lĩnh và trí tuệ là những yếu tố tạo nên sức mạnh nội sinh của Học viện; đổi mới sáng tạo là phương thức phát huy sức mạnh, còn khát vọng cống hiến là động lực phát triển. Đồng chí đề xuất đổi mới mô hình, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, cập nhật tri thức mới; tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược và chuyển đổi số, từng bước xây dựng Học viện thông minh.

Làm rõ những giá trị tạo nên bản sắc của Học viện, Đại tá, PGS, TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lênin, Học viện Chính trị cho rằng, truyền thống kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ là những yếu tố xuyên suốt quá trình xây dựng, trưởng thành của nhà trường. Đây cũng là nền tảng để Học viện tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phiên trao đổi bàn tròn. Ảnh: MT

Ở góc độ xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu kết hợp bản lĩnh chính trị vững vàng với tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Cán bộ chính trị cần có kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn, giao tiếp, thuyết phục, ứng dụng công nghệ số và tư duy dữ liệu. Công tác đào tạo vì vậy phải hướng tới “học để làm, học để thích ứng, học để sáng tạo”, đánh giá bằng kết quả thực chất.

Liên quan đến chất lượng đội ngũ giảng viên, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị đề nghị chuẩn hóa nhà giáo cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và thực tiễn công tác; chú trọng phát triển chuyên gia đầu ngành, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực nghiên cứu khoa học.

Tại phiên trao đổi bàn tròn, các đại biểu thảo luận về vai trò cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở, xây dựng đội ngũ giảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đổi mới đào tạo cán bộ chính trị. Điểm chung của các ý kiến là cần chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực thực hành, bảo đảm nội dung đào tạo sát nhiệm vụ tại đơn vị.

Trung tướng, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị tổng thuật, bế mạc Hội thảo. Ảnh: MT

Bế mạc Hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị đánh giá các tham luận đã làm rõ những thành tựu, kinh nghiệm trong 75 năm xây dựng, phát triển của Học viện, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giám đốc Học viện nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo; hoàn thiện, chuẩn hóa chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao, có năng lực số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Cùng với đó là đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác nghiên cứu và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định, các ý kiến, tham luận tại hội thảo sẽ được tổng hợp, chắt lọc để tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.