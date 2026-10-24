Học viện Chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự lễ có: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện trong 75 năm qua. Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, với những thành tích đạt được, Học viện Chính trị đã khẳng định vị trí là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Nhắc tới sự phát triển nhanh của hệ thống đào tạo ở các nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện Chính trị cần chủ động, đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, làm nòng cốt xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, dự báo, tổng kết thực tiễn và giải quyết các vấn đề. Gắn chặt đào tạo tại Học viện với thực tiễn đơn vị, lấy chất lượng cán bộ sau đào tạo và kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện Chính trị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hình thái tác chiến mới, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Học viện chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự trên thế giới, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, Học viện cần tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò trong nghiên cứu lý luận chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Học viện. Mỗi cán bộ, giảng viên cần tự học, tự nghiên cứu, cập nhật tri thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ số và phương pháp giảng dạy, đề cao liêm chính khoa học...

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị trình bày khẳng định: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã có nhiều đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tháng 7/1951, Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay được thành lập. Ngày 25/10/1951, tại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên), khóa học đầu tiên của nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Ngày này trở thành Ngày truyền thống của Học viện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Chính trị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện phương châm “Nhà trường gắn liền với chiến trường”, hàng nghìn cán bộ được đào tạo cấp tốc đã về các đơn vị, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 16.000 cán bộ chính trị được Học viện đào tạo đã có mặt trên các chiến trường, góp phần củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu của bộ đội.

75 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng gần 9 vạn cán bộ; gần 1.000 học viên do Học viện đào tạo đã được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm cấp tướng. Cùng với giáo dục, đào tạo, Học viện thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương; tham gia phát triển lý luận về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội. Với những đóng góp đó, Học viện 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.