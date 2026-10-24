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Học viện Chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 24-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (25-10-1951/25-10-2026). Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự, chỉ đạo buổi lễ.

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Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, trải qua chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Chính trị đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bác Hồ kính yêu.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Các đại biểu chụp ảnh chung. 

Các đại biểu chụp ảnh chung. 

 Các đại biểu dự chương trình.

 Các đại biểu dự chương trình.

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HOÀNG VIỆT - ĐÀM HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-chinh-tri-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-1061837