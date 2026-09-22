Học viện Chính trị kiểm tra bắn đạn thật cho học viên

Đại tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó chủ nhiệm Khoa Binh chủng chỉ đạo điều hành buổi kiểm tra; Đại tá Trần Nguyễn Trung, Phó hệ trưởng Hệ 2 chỉ huy lực lượng học viên tham gia kiểm tra.

Bài 2 súng ngắn K54 là bài bắn nhanh, chính xác mục tiêu ẩn, hiện bất ngờ ban ngày dành cho đối tượng sĩ quan dưới 45 tuổi và học viên đào tạo sĩ quan. Đây là năm học đầu tiên Học viện Chính trị triển khai huấn luyện và kiểm tra bắn súng ngắn bài 2 cho đối tượng học viên.

Buổi kiểm tra nhằm đánh giá khả năng bắn súng ngắn K54 bài 2 của học viên đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự khóa 44 của Hệ 2, đồng thời đánh giá khả năng, năng lực trình độ và kết quả giảng dạy của giảng viên Khoa Binh chủng; từ đó rút ra những ưu, khuyết điểm và kinh nghiệm trong kiểm tra bắn đạn thật nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình huấn luyện cho các lớp học viên tiếp theo.

Học viên tập trung nghe quán triệt mục tiêu, yêu cầu bài bắn.

Học viên nghe thông báo kết quả bắn.

Thủ trưởng Khoa Binh chủng trao hoa bắn giỏi tặng học viên.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình huấn luyện, luyện tập, các đồng chí học viên đã bình tĩnh, tự tin bước vào kiểm tra; thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, quy tắc, điều kiện của bài bắn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả bắn của đơn vị có 100% đạt yêu cầu.