PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu khai mạc sự kiện giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại chương trình, Đội cồng chiêng xã Thạnh Mỹ biểu diễn các bài chiêng truyền thống “Mừng lúa mới” và “Mừng nhà gươl”. Các học viên dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống cùng nghệ nhân, nghệ sĩ Cơ Tu trình diễn điệu xoang theo nhịp chiêng; sau đó cùng đại biểu, cán bộ, học viên nắm tay hòa vào “vòng xoang đoàn kết”.

Đoàn viên, thanh niên học viện cùng các đại biểu, học viên giao lưu múa sạp. Các đội thi tham gia các trò chơi dân gian: đẩy gậy, kéo co.

Điệu múa tung tung da dá mừng lúa mới của Đội cồng chiêng xã Thạnh Mỹ biểu diễn giao lưu. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên ngày 24/11 hằng năm chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh, việc tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc ở miền Trung - Tây Nguyên tại học viện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hiện nay, trong 16 lớp Cao cấp lý luận chính trị K77A58 hệ tập trung tại học viện có 19 dân tộc anh em, trong đó có 99 học viên thuộc 18 dân tộc thiểu số đến từ nhiều vùng của Tổ quốc.

Học viên các lớp giao lưu, thưởng thức rượu cần. Ảnh: TRỌNG HUY

Sự kiện là dịp để các học viên tự hào giới thiệu bản sắc dân tộc mình, cùng học hỏi, thêm hiểu biết và gắn bó; vừa là sân chơi vui tươi, vừa là bài học sinh động về trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc và xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, đoàn kết ngay trong học viện.