Học viện Chính trị khu vực II tặng quà chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ

Đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực II cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”, thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng.

Đoàn công tác chụp ảnh tại Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II đã tham quan, tìm hiểu phiên bản cột mốc chủ quyền Trường Sa trong khuôn viên Hải đội Biên phòng 1, tham quan thực tế đội tàu tuần tra cao tốc, một số trang bị, khí tài chuyên dụng của Bộ đội Biên phòng, tìm hiểu khu vực neo đậu tàu thuyền tại bến đò Tắc Xuất và khu vực cửa sông, luồng hàng hải vịnh Gành Rái do đơn vị quản lý.

Đoàn công tác trao quà tặng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Hải đội Biên phòng 1 tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng cảnh quan đơn vị.

Đoàn công tác đã trao quà hỗ trợ 13 đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ; trao kinh phí hỗ trợ Hải đội Biên phòng 1 phục vụ hoạt động xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các hoạt động thể hiện truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của Học viện Chính trị khu vực II đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh.