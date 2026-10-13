Học viện Chính trị khu vực II làm việc với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác do TS. Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

TS. Lê Thị Anh Đào (bên phải), Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II và đồng chí Nguyễn Hồng Hải (bên trái), Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, cùng chủ trì buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện các phòng chuyên môn.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng dự buổi làm việc

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Báo và PTTH Lâm Đồng đã chia sẻ kết quả triển khai công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các loại hình báo chí và nền tảng số.

Thành viên Đoàn công tác Học viện Chính trị khu vực II dự buổi làm việc

Theo đó, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được thực hiện thường xuyên, gắn với chức năng thông tin, tuyên truyền và hoạt động nghiệp vụ của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Nguyễn Thanh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Báo và PTTH Lâm Đồng chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc thù từng loại hình; kết hợp cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực với các tác phẩm chính luận có chiều sâu phân tích, lý giải và định hướng dư luận.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và việc triển khai các chủ trương, chính sách, đơn vị chú trọng thông tin những vấn đề mới phát sinh, được dư luận quan tâm, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao khả năng nhận diện, phân biệt thông tin đúng, sai.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Nguyễn Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Trong đó, chuyên mục “Vững nền tảng - Bền niềm tin” trên báo in tập trung giới thiệu các tác phẩm chính luận gắn với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Điểu Ken phát biểu tại buổi làm việc

Chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” tiếp tục được duy trì trên báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, góp phần đa dạng hóa cách thức tiếp cận công chúng.

Trưởng Phòng Thư ký Biên tập Báo và PTTH Lâm Đồng Nguyễn Văn Hùng báo cáo kết quả tuyên truyền Nghị quyết 35 của đơn vị tại buổi làm việc

Trong 9 tháng năm 2026, Báo và PTTH Lâm Đồng đã đăng tải, phát sóng hơn 200 tác phẩm, sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, báo in đăng tải 38 tác phẩm, báo điện tử đăng tải 74 tác phẩm, phát thanh và truyền hình thực hiện 80 tác phẩm, cùng hàng chục clip ngắn trên các nền tảng số.

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

2 bên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp giữa công tác đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị với hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

PGS.TS. Võ Hữu Phước, Trưởng khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường Học viện Chính trị khu vực II trao đổi một số ý kiến tại buổi làm việc

ThS. Sái Công Sim, Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị khu vực II trao đổi một số ý kiến tại buổi làm việc

TS. Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đánh giá cao những nỗ lực của Báo và PTTH Lâm Đồng trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

TS. Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phát biểu tại buổi làm việc

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II khẳng định, việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị với cơ quan báo chí có ý nghĩa thiết thực, giúp gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng nhấn mạnh, trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng phát triển nhanh đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cơ quan báo chí trong việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của các tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hải, mỗi tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, có căn cứ thực tiễn, vừa phản bác những luận điệu sai trái, vừa làm rõ những thành tựu, kết quả phát triển của địa phương, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Học viện Chính trị khu vực II tặng quà Báo và PTTH Lâm Đồng

Báo và PTTH Lâm Đồng tặng quà Học viện Chính trị khu vực II

Báo và PTTH Lâm Đồng mong muốn tăng cường trao đổi, phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II trong nghiên cứu lý luận, bồi dưỡng kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc