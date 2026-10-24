Học viện Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: PV.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị. Ảnh: PV.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh, tháng 7-1951, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt, Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam - tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay - được thành lập. Học viện vinh dự ba lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

Đặc biệt, ngày 25-10-1951, tại Bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên), khóa học đầu tiên được đón Bác Hồ đến thăm. Ngày 25-10-1951 đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Học viện Chính trị anh hùng.

Trung tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: PV.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện phương châm “Nhà trường gắn liền với chiến trường”, hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường đã gác bút nghiên lên đường ra mặt trận, được đào tạo cấp tốc, điều động về các đơn vị, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 16.000 cán bộ chính trị được đào tạo từ Học viện đã tỏa đi khắp các chiến trường, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững, củng cố niềm tin, ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội.

Tiêu biểu cho tinh thần ấy là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc đầu tiên của Học viện, cùng nhiều cán bộ, giảng viên đã dũng cảm, hăng hái vào chiến trường miền Nam, chỉ đạo và trực tiếp chiến đấu.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: PV.

Trong thời kỳ đổi mới, Học viện không chỉ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch; đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia mà còn đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ - nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

75 năm qua, Học viện Chính trị đã đào tạo, bồi dưỡng gần 9 vạn cán bộ nòng cốt chủ trì và trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Học viện có 108 cán bộ, giảng viên được phong quân hàm cấp tướng; 5 giáo sư, 125 phó giáo sư, 7 Nhà giáo nhân dân và 31 Nhà giáo ưu tú. Học viện hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị. Ảnh: PV.

Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược, xung đột, chiến tranh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các hình thái tác chiến mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Học viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện, phát huy vai trò trong đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu, phát triển lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Học viện cần cụ thể hóa những tư duy, nhận thức mới trong các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng của Học viện Chính trị. Ảnh: PV.

Học viện cần phát huy vai trò tiên phong trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nhất là lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.

Đặc biệt, Học viện cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị giáo dục, đào tạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ, giảng viên đối với chất lượng và sự phát triển của Học viện, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện Chính trị chú trọng xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm và tư duy khoa học hiện đại; quan tâm phát triển các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và đội ngũ giảng viên trẻ có tính kế thừa.

Đồng thời, Học viện tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.