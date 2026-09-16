Học viện Chính trị Công an nhân dân: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hệ dân sự năm 2026

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BCA-X02 ngày 10/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự cho các học viện, trường CAND; Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Thông tư 23); Hướng dẫn số 14/HD-BCA-X02 ngày 08/5/2026 cùa Bộ Công an về tuyển sinh hệ dân sự trong các học viện, trường CAND (Hướng dẫn số 14); Công văn số 5638/X01-P2 ngày 08/4/2026 của Cục X01 về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng về chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự (ngành lưỡng dụng) năm 2026, Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ mở tại Học viện Chính trị CAND năm 2026, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh: 20 chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc.

2. Ngành tuyển sinh: Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước (hệ dân sự)

3. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

3.1. Đối tượng

Công dân Việt Nam tham gia dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước hệ dân sự tại Học viện Chính trị CAND theo quy định, hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, có bằng tốt nghiệp ngành phù hợp với ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước thuộc một trong các nhóm sau:

- Nhóm 1: Tốt nghiệp đại học thuộc Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học các ngành: Xây dựng Đảng; Khoa học Chính trị; Quản lý nhà nước; Luật; Hành chính học; Xã hội học; Lịch sử Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Triết học; Kinh tế chính trị học và một số chuyên ngành gần, các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác theo quy định.

- Nhóm 2: Tốt nghiệp đại học của các trường lực lượng vũ trang: là các ngành thuộc nhóm ngành Quân sự trong Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp IV gồm: các ngành Biên phòng (chuyên ngành trinh sát Biên phòng, Quản lý biên giới, Quản lý cửa khẩu), Tình báo quân sự; Trinh sát kỹ thuật, Chỉ huy tham mưu Lục quân, Chỉ huy tham mưu Hải quân, Chỉ huy tham mưu Không quân, Chỉ huy tham mưu Đặc công, Chỉ huy tham mưu Thông tin, Khoa học quân sự; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (đào tạo trong các trường Quân đội).

3.2. Điều kiện dự tuyển

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thuộc 02 nhóm quy định tại mục 3.1); tốt nghiệp từ loại Khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (là tác giả của tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm tại thời điểm đăng bài). Thí sinh tốt nghiệp ngành phù hợp (không phải là ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước) phải học bổ sung kiến thức trình độ đại học của ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị CAND trước khi dự thi.

- Có năng lực ngoại ngữ đạt trình độ tương đương từ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam trở lên. Người dự tuyển đáp ứng yêu cầu khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian chờ xem xét kỷ luật; không vi phạm pháp luật, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND (địa chỉ: xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

5. Phương thức tuyển sinh

Học viện Chính trị CAND tổ chức xét tuyển theo 02 Phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành phù hợp;

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên việc tính tổng điểm theo các tiêu chí cụ thể sau:

(1) Kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học.

(2) Bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển.

- Công thức tính điểm xét tuyển: ĐXT = H + B + ĐUT.

Trong đó:

+ ĐXT là điểm xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ H là điểm kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ B là điểm bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

+ ĐUT là điểm ưu tiên về đối tượng, quy về thang điểm tương ứng.

+ Yêu cầu đối với bài luận:

* Về nội dung: Thí sinh chọn 01 chủ đề nghiên cứu liên quan tới ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

a) Trình bày lý do chọn chủ đề, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu (02 điểm);

b) Trình bày nội dung chủ đề (trình bày khái quát vấn đề cần nghiên cứu) (05 điểm);

c) Đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu khắc phục những hạn chế, khó khăn, bất cập trong chủ đề được đưa ra; liên hệ thực tiễn công tác (03 điểm).

* Về hình thức: Bài luận có độ dài tối thiểu là khoảng 3000 từ, trình bày rõ ràng, mạch lạc, văn phong trong sáng.

* Ứng viên nộp bài luận cùng hồ sơ tuyển sinh về Học viện theo lịch tuyển sinh để Học viện tổ chức đánh giá.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

(1) Xét thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

(2) Xét thí sinh có điểm bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

6. Ưu tiên trong tuyển sinh

6.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học;

b) Người dân tộc thiểu số thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a khoản này;

c) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sỹ;

đ) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

6.2. Mức ưu tiên

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 01 điểm (thang điểm 10) vào tổng điểm xét tuyển.

7. Thủ tục hồ sơ

- Túi đựng hồ sơ tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Học viện Chính trị CAND).

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu).

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính (có bản gốc để đối chiếu): bằng tốt nghiệp đại học; bảng điểm đại học; chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có); văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với các văn bản do nước ngoài cấp, ứng viên phải nộp kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có công chứng; đối với bằng tốt nghiệp đại học phải có văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục & Đào tạo.

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập (của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên).

+ Căn cước công dân/Căn cước photo.

+ 02 ảnh cỡ 4 x 6 (ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

+ Bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học (đối với các thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2)

- Hình thức nhận hồ sơ tuyển sinh:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát nhanh đến phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND; địa chỉ: xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

8. Lịch trình tổ chức tuyển sinh

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 15/9/2026.

- Trường hợp chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu, Học viện sẽ thông báo tuyển sinh bổ sung sau.

9. Lệ phí tuyển sinh và học phí

Người dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển sinh theo quy định; sau khi trúng tuyển, phải thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Học viện Chính trị CAND. Mức lệ phí tuyển sinh và học phí xây dựng theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Học viện Chính trị CAND.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: https://hvctcand.bocongan.gov.vn/của Học viện Chính trị CAND; cán bộ tuyển sinh: Thượng úy Đỗ Trọng Thành, SĐT: 0942.697.779.