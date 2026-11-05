Học viện Chính sách và Phát triển nâng cao năng lực quản trị cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại tỉnh

Tham gia tập huấn có hơn 40 hộ dân sản xuất kinh doanh xã Thành Công và nhân viên Công ty TNHH Kolia.

Giảng viên và hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia tập huấn.

Nội dung tập huấn về khởi sự kinh doanh, phát triển ý tưởng, lập kế hoạch; kiến thức thành lập doanh nghiệp; tìm hiểu thị trường, tiếp thị, bán hàng; tổ chức sản xuất, nhân sự và quản lý dòng tiền; quản trị doanh nghiệp cơ bản, quản lý nhân lực, tài chính, chi phí, sản xuất, công nghệ, tiếp thị, tiêu thụ, chuỗi cung ứng, kiểm soát rủi ro, thông tin nội bộ, xây dựng chiến lược và kỹ năng quản lý; quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, bồi dưỡng năng lực cho người phụ trách điều hành, sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh; đào tạo tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến.

Tập huấn phát triển kinh doanh trong kỷ nguyên số, nhận thức về kinh doanh trong kỷ nguyên số; những thay đổi trong cách tiếp cận khách hàng, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; vai trò của công nghệ số đối với hộ sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp; quảng bá, bán hàng trên nền tảng số, cách xây dựng trang giới thiệu sản phẩm, đăng bài bán hàng trên mạng xã hội; chất lượng và nguồn gốc sản phẩm; tương tác, tư vấn cho khách hàng; ứng dụng AI xây dựng nội dung quảng bá, hỗ trợ viết bài giới thiệu sản phẩm, xây dựng ý tưởng hình ảnh, kịch bản video và nội dung livestream...

Qua chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức phục vụ công tác quản lý, điều hành, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số.