Học viện Cảnh sát nhân dân phát động phong trào 'Tuần lễ nói tiếng Anh'

Các đại biểu và học viên tại lễ phát động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với chủ đề “Thành thạo tiếng Anh-Tinh thông nghiệp vụ”, phong trào được triển khai đồng bộ và điểm nhấn là tuần lễ từ ngày 10-17/11.

Phong trào được kỳ vọng tạo ra một môi trường thực hành ngoại ngữ tự nhiên, thường xuyên; qua đó thúc đẩy tinh thần học tập, giúp cán bộ, giảng viên và học viên hình thành thói quen sử dụng tiếng Anh gắn kết chặt chẽ với sinh hoạt, học tập và công tác chuyên môn. Sau tuần lễ phát động, phong trào sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong suốt năm học 2026-2027 với các mô hình thực tiễn tại từng đơn vị.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao, báo cáo tại lễ phát động.

Nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, Học viện Cảnh sát nhân dân yêu cầu các hoạt động phải được tổ chức linh hoạt (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp) phù hợp với đặc thù thực tiễn.

Đối với khối học viên, phong trào tập trung khuyến khích tinh thần tự học, đưa tiếng Anh vào đời sống sinh hoạt tại ký túc xá, lớp học, các câu lạc bộ; qua đó phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, làm việc nhóm và nâng cao năng lực số. Đặc biệt, học viện đề cao tinh thần tương trợ, khuyến khích các học viên có năng lực tốt đồng hành, hỗ trợ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ.

Các đại biểu tại lễ phát động.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, phong trào đặt ra yêu cầu tiên phong gắn việc sử dụng ngoại ngữ với nhiệm vụ chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Học viện định hướng tăng cường các buổi tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh; tập trung xây dựng hệ thống thuật ngữ nghiệp vụ, học liệu và bài giảng song ngữ. Cán bộ, giảng viên được khuyến khích đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng năng lực vận dụng thực tế và duy trì ít nhất một thói quen sử dụng tiếng Anh thiết thực trong công việc.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thiếu tướng, Tiến sĩ Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, việc hình thành và duy trì môi trường sử dụng tiếng Anh là bước đi tất yếu nhằm thực hiện định hướng chiến lược của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Việc này trực tiếp đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao năng lực công tác và tự chủ trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngay sau lễ phát động, Hội thi học tốt kỹ thuật hình sự bằng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế đã diễn ra.

Để phong trào đạt hiệu quả thực chất, hướng tới mục tiêu "mỗi tuần đều là Tuần lễ nói tiếng Anh", đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị trực tiếp chỉ đạo cần chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn hằng ngày. Quá trình triển khai phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí cho các phong trào thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn diện.