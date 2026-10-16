Học viện Cảnh sát nhân dân giành giải đặc biệt Hội diễn văn nghệ phường Đông Ngạc

Các đội thi đạt giải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Chung khảo Hội diễn văn nghệ quần chúng phường Đông Ngạc lần thứ I, năm 2026 diễn ra tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Đông Ngạc, trong không khí sôi nổi, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19-10-1946 – 19-10-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Hội diễn là dịp để các hạt nhân văn nghệ tại tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn giao lưu, thể hiện tài năng và tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời, chương trình góp phần phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia của quần chúng với các lứa tuổi khác nhau. Ảnh: PV

Trước đó, qua vòng sơ khảo tổ chức tại 5 cụm, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 đội tiêu biểu tham dự chung khảo, gồm: Tổ dân phố Văn Hội, Tổ dân phố Đại Đồng, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Tiểu học Đông Ngạc A và Tổ dân phố Phú Minh.

Với sự chuẩn bị công phu, các đội mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc phong phú, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về Thủ đô và truyền thống văn hóa dân tộc. Những ca khúc, điệu múa được dàn dựng phù hợp với chủ đề không chỉ thể hiện khả năng biểu diễn mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình của các diễn viên không chuyên.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân. Giải Nhất thuộc về đội thi Tổ dân phố Văn Hội. Hai đội thi Tổ dân phố Phú Minh và Tổ dân phố Đại Đồng cùng giành giải Ba; giải Nhì được trao cho đội thi Trường Tiểu học Đông Ngạc A.

Ở hạng mục giải chuyên đề, giải Tiết mục xuất sắc được trao cho Học viện Cảnh sát nhân dân với tiết mục đồng ca liên khúc “Tự hào người chiến sĩ Công an – Tuổi trẻ Công an nhân dân”. Giải Đơn ca ấn tượng thuộc về diễn viên Đỗ Minh Đức, Tổ dân phố Văn Hội, với ca khúc “Dấu chân phía trước”.

Đại diện đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân nhận giải đặc biệt của chương trình. Ảnh: PV

Giải Đồng ca ấn tượng được trao cho Tổ dân phố Phú Minh với tiết mục “Đông Ngạc vững bước tương lai”. Trong khi đó, bé Thảo Chi, học sinh Trường Tiểu học Đông Ngạc A, được trao giải Đơn ca triển vọng với phần trình diễn liên khúc “Nhà em ở lưng đồi” – “Đi học”.

Hội diễn văn nghệ quần chúng phường Đông Ngạc lần thứ I, năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương. Qua đó, tạo động lực để phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục phát triển, trở thành hoạt động thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.