Học viện Cán bộ TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 437 tân cử nhân

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, chúc mừng các tân cử nhân đã hoàn thành chặng đường học tập.

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng trao bằng tốt nghiệp cho thủ khoa, á khoa. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM gửi gắm, tốt nghiệp đại học là bước khởi đầu cho hành trình lập thân, lập nghiệp và khẳng định năng lực trong môi trường làm việc thực tiễn; đồng thời bày tỏ mong muốn các tân cử nhân tiếp tục học hỏi, bổ sung kiến thức và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh chuyên môn, mỗi tân cử nhân luôn giữ gìn sự chính trực, làm việc có trách nhiệm và tận tâm.

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực có tri thức, bản lĩnh, khả năng đổi mới, sáng tạo và tinh thần dám nhận trách nhiệm. Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM tin tưởng các tân cử nhân sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đợt này, Học viện Cán bộ TPHCM tuyên dương, khen thưởng 43 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi.