Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập Phân hiệu tại thành phố Huế

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Huế cùng đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản, cơ sở giáo dục đại học.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc, lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ cùng cán bộ, giảng viên và người học. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với cán bộ, giảng viên và người học tại Phân hiệu thành phố Huế.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ công bố. Ảnh: BTC

Phân hiệu được thành lập nhằm mở rộng không gian và quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong các lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế cho PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc giữ chức Phó Giám đốc Phân hiệu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS Lê Hải Bình nhấn mạnh việc thành lập Phân hiệu không chỉ dừng ở việc mở thêm một cơ sở đào tạo, mà quan trọng là Phân hiệu phải tạo ra giá trị và có đóng góp thiết thực cho Học viện, thành phố Huế và khu vực.

PGS.TS Lê Hải Bình phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: BTC

Theo PGS.TS Lê Hải Bình, Học viện cần tập trung kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ, phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời phát huy vai trò kết nối với địa phương. Phân hiệu cần trở thành nơi địa phương có thể tìm đến khi cần tri thức, tư vấn, giải pháp và nguồn nhân lực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS.TS Phạm Minh Sơn cho biết Học viện xác định Phân hiệu tại thành phố Huế không đơn thuần là sự mở rộng địa điểm đào tạo, mà hướng tới trở thành không gian mới về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giám đốc Học viện cho biết, trên nền tảng đã được xây dựng tại Huế, Phân hiệu sẽ phát huy thế mạnh đào tạo của Học viện trong các lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn; đồng thời mở rộng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo từ xa.

Quang cảnh lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế. Ảnh: BTC

Hiện Phân hiệu đã triển khai tuyển sinh và đào tạo ở cả 3 cấp độ gồm đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Theo PGS.TS Phạm Minh Sơn, chất lượng đào tạo sẽ là nền tảng, nhu cầu xã hội là định hướng và hiệu quả phục vụ thực tiễn là thước đo quan trọng đối với hoạt động của Phân hiệu.

Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại thành phố Huế đánh dấu bước phát triển mới của Học viện sau hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, đồng thời mở thêm không gian đào tạo, nghiên cứu và kết nối tri thức tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.