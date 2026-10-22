Học viện ANND trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VI, năm 2026. Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thị Chiên, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đoàn Hưng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35; Hồ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện ANND và các tác giả đoạt giải.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện ANND trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích đột xuất.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 tại Học viện ANND được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên đối với nhiệm vụ rất quan trọng này.

Thông qua cuộc thi, Học viện ANND có cơ hội tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiết tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện ANND cho các tập thể có nhiều đóng góp trong việc tổ chức cuộc thi.

Theo Thượng tá Lương Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện ANND, Ban tổ chức đã nhận được 318 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, giảng viên, học viên học viện cùng các chủ đề phong phú, toàn diện theo nội dung của thể lệ đã ban hành cho 3 loại hình là Báo, Tạp chí và Video Clip/Phát thanh/Truyền hình.

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, có giá trị lan tỏa cao, có tác phẩm đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, được dư luận đón nhận, phản hồi tích cực.

Lãnh đạo Học viện ANND trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất.

Các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề, định hướng Cuộc thi năm nay, tập trung vào các vấn đề như bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung, giá trị, những điểm mới nổi bật của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn mới đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước, địa phương, ngành, lĩnh vực trong kỷ nguyên mới, phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); xây dựng, hoàn thiện lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nổi bật là các tác phẩm về xây dựng mô hình xã, phường XHCN, phong trào "Ba nhất" của lực lượng CAND...

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Thị Chiên trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì và giải Ba.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện ANND đã chúc mừng, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đạt giải thưởng ở cuộc thi năm nay.

“Có thể khẳng định, về cơ bản cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tham gia viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện ANND. Đồng thời, tiếp tục khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 35 Học viện ANND với nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó”, Phó Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiết cũng mong muốn, từ thành công của cuộc thi năm nay, các đơn vị, cá nhân thuộc Học viện ANND sẽ mang tinh thần, kết quả của cuộc thi vào thực tiễn công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập; có nhiều tác phẩm xuất sắc, chất lượng hơn được đăng tải trên các cơ quan báo chí chính thống của Nhà nước, Bộ Công an, các trang tin, tài khoản mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy học viện, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tổng kết cuộc thi cấp học viện năm 2026, có 42 tác phẩm đạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Ngoài ra, đối với cuộc thi do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Học viện ANND có 10 tác phẩm đạt giải (2 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 1 giải triển vọng). Với kết quả này, Học viện ANND là 1 trong 10 đơn vị được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen. Ngoài ra, Học viện ANND có 36 tác phẩm được dự thi cấp Trung ương, trong đó có 2 tác phẩm đạt giải...