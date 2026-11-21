Dự buổi Lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các học viện Công an nhân dân (CAND) cùng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc Học viện An ninh nhân dân (ANND)...

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Học viện ANND là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, là trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành của lực lượng CAND, đang trong quá trình phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và khu vực. Những thành tựu, kết quả đã đạt được qua 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện là công sức, đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiền bối đi trước, đồng thời cũng là nền tảng, tiền đề để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học viên của Học viện hôm nay tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an các đơn vị, địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện ANND trong suốt thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo của Học viện ANND, đặc biệt là những nhà giáo lão thành, các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi Lễ.

Năm học 2026 - 2027 là năm học Học viện ANND triển khai các chủ trương, quyết định của Chính phủ và Bộ Công an về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các học viện, trường CAND. Theo đó, từ ngày 01/12/2026, Trường Đại học ANND và Trường Cao đẳng ANND 1 chính thức sáp nhập vào Học viện. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, nâng tầm vai trò, vị thế của Học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng CAND.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên mong muốn các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục của Học viện sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cao trình độ bản thân; tiếp tục là tấm gương sáng về nhân cách và đạo đức nghề nghiệp, không chỉ truyền đạt cho các em học viên những kiến thức chuyên môn, mà còn định hướng cho học viên về đạo đức lối sống, nhân cách nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với ngành Công an và gia đình, xã hội.

Thay mặt các thầy cô giáo phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tá Phan Hải Dương, Khoa An ninh nội địa, Học viện ANND bày tỏ: "Là Nhà giáo, chúng tôi luôn ý thức rằng: Trở thành người Thầy, người Cô chính là vinh dự, tự hào lớn nhưng trọng trách cũng rất nặng nề. Đặc biệt hơn, là Nhà giáo trong CAND, chúng tôi luôn nhận thức được rõ về đội ngũ Nhà giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, nâng cao tầm giáo dục, đào tạo CAND, không chỉ là người truyền đạt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ mà còn gieo mầm khát vọng, hun đúc bản lĩnh, nhân cách, phẩm chất, ý thức tổ chức kỷ luật của người chiến sĩ CAND... Bởi vậy, dù đối mặt với bao khó khăn, thách thức nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện ANND cũng luôn vững vàng ý chí, nêu gương sáng về tấm gương đạo đức nghề nghiệp, cần mẫn, miệt mài trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học…”.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ, công nhân viên, người lao động và học viên của Học viện ANND. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên Học viện.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cùng với đó, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các học viện, trường CAND mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với Học viện ANND. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Học viện ANND tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng và mục tiêu đào tạo cán bộ Công an tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đặt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và văn hóa ứng xử làm nền tảng trong toàn bộ quá trình đào tạo.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa chúc mừng Học viện ANND nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đổi mới căn bản tư duy, mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng lấy yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự và vị trí việc làm trung tâm. Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương để đưa vấn đề thực tiễn vào giảng dạy. Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị, Học viện ANND cần tạo chuyển biến thực chất trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và các công nghệ mới trong quản trị nhà trường, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm các điều kiện phát triển toàn diện người học. Mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghiên cứu, tận tụy với người học; không chỉ truyền đạt tri thức mà còn truyền cảm hứng, bồi dưỡng nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho các thế hệ học viên…

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Học viện ANND sẽ nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong mô hình tổ chức mới; tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.