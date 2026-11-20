Ngày 20/11, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Hải Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các học viện CAND cùng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc Học viện ANND...

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Học viện ANND là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, là trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành của lực lượng CAND đang trong quá trình phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và khu vực.

Những thành tựu, kết quả đã đạt được qua 80 năm xây dựng và phát triển của học viện là công sức, đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiền bối đi trước, đồng thời cũng là nền tảng, tiền đề để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học viên của học viện hôm nay tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu xây dựng học viện ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa chúc mừng Học viện ANND.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an các đơn vị, địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện ANND trong suốt thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo của Học viện ANND, đặc biệt là những nhà giáo lão thành, các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên cho biết, năm học 2026 - 2027 là năm học Học viện ANND triển khai các chủ trương, quyết định của Chính phủ và Bộ Công an về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các học viện, trường CAND. Theo đó, từ ngày 1/12/2026, Trường Đại học ANND và Trường Cao đẳng ANND I chính thức sáp nhập vào Học viện. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, nâng tầm vai trò, vị thế của Học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng CAND.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, nguyên Giám đốc Học viện ANND.

Đồng chí Giám đốc Học viện ANND mong muốn các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục của học viện sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu, hoàn thiện, nâng cao trình độ bản thân; tiếp tục là tấm gương sáng về nhân cách và đạo đức nghề nghiệp, không chỉ truyền đạt cho các em học viên những kiến thức chuyên môn, mà còn định hướng cho học viên về đạo đức lối sống, nhân cách nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với ngành Công an và gia đình, xã hội...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ, công nhân viên, người lao động và học viên của Học viện ANND, đồng thời đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, nỗ lực, cống hiến của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên Học viện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện ANND.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cùng với đó, việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các học viện, trường CAND mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với Học viện ANND.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị, Học viện ANND tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng và mục tiêu đào tạo cán bộ Công an tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đặt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và văn hóa ứng xử làm nền tảng trong toàn bộ quá trình đào tạo.

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Học viện cũng cần tiếp tục đổi mới căn bản tư duy, mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng lấy yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm ANTT và vị trí việc làm trung tâm; chú trọng huấn luyện thực hành, diễn tập, mô phỏng tình huống nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương để đưa vấn đề thực tiễn vào giảng dạy. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Học viện ANND tặng hoa tri ân các thế hệ nhà giáo, phu nhân các cố nhà giáo, các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện ANND.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị Học viện ANND cần tạo chuyển biến thực chất trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và các công nghệ mới trong quản trị nhà trường, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Học viện tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm các điều kiện phát triển toàn diện người học. Mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghiên cứu, tận tụy với người học; không chỉ truyền đạt tri thức mà còn truyền cảm hứng, bồi dưỡng nhân cách, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho các thế hệ học viên…

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, Học viện ANND sẽ nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong mô hình tổ chức mới; tiếp tục xứng đáng với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.