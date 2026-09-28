Học viện ANND khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 2

Chiều 28/9, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2 trong Công an nhân dân (CAND), Khóa 2 mở tại học viện. Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 trong CAND.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là bộ phận quan trọng của nền giáo dục quốc dân, có vai trò trực tiếp trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Từ đó, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước và thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với lực lượng CAND, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, phù hợp với từng diện đối tượng cán bộ, chiến sĩ trong CAND.

Lãnh đạo Học viện ANND chụp ảnh với các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Thành viên lớp bồi dưỡng đều là các đồng chí lãnh đạo đang công tác tại các cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương.

Lớp bồi dưỡng này là khóa thứ 2 Học viện ANND triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng đối tượng 2 trong CAND, gồm các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương, Đại tá đang công tác tại các cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương.

Theo kế hoạch, chương trình khóa bồi dưỡng đối với đối tượng 2 sẽ diễn ra trong 10 ngày với 14 chuyên đề nghiên cứu, học tập, 1 kế hoạch tham quan thực tế và một bài thu hoạch cuối khóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Các đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 đều là lãnh đạo cấp cao, đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Mỗi đồng chí đều đang đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian học tập, các đồng chí cần chủ động sắp xếp công việc, tham gia học tập đúng lịch trình; thực hiện đầy đủ nội dung của chương trình học tập, đảm bảo đúng quy chế. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, các đồng chí cần tích cực thảo luận, tăng cường giao lưu, trao đổi cả về lý luận và thực tiễn trong đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại lĩnh vực, địa bàn công tác. Qua đó, vừa góp phần nâng cao chất lượng học tập vừa tăng cường sự gắn bó, phối hợp công tác giữa các học viên không chỉ trong quá trình học tập mà còn cả sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện ANND cũng giao Trung tâm bồi dưỡng quốc phòng và an ninh mời các giảng viên, báo cáo viên là chuyên gia trên các lĩnh vực của công tác giáo dục quốc phòng an ninh tham gia giảng dạy cho lớp, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động của lớp bồi dưỡng với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập...

Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đại diện học viên phát biểu tại lễ khai giảng.

Đại diện cho học viên tham dự lớp bồi dưỡng phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đối với mỗi lãnh đạo, sỹ quan cao cấp trong CAND, những kiến thức được trang bị tại khóa học càng có ý nghĩa trực tiếp đối với thực tiễn công tác.

Với nhận thức đó, tập thể học viên xác định tham gia khóa bồi dưỡng không chỉ để hoàn thành chương trình theo quy định mà quan trọng hơn là tiếp thu, chuyển hóa những kiến thức được trang bị thành năng lực thực tiễn trong công tác. Mỗi học viên sẽ phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm; chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm; gắn lý luận với những vấn đề đặt ra tại đơn vị, địa phương, từ đó vận dụng sáng tạo vào công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.