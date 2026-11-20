Từ Trường Âm nhạc Việt Nam thành lập năm 1956, qua giai đoạn mang tên Nhạc viện Hà Nội và trở thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2008, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ, nhạc trưởng, giảng viên và nhà nghiên cứu. Cùng với đào tạo, Học viện còn tham gia sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy di sản âm nhạc dân tộc và giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhắc lại hai dấu mốc trên chặng đường ấy. Năm 1980, NSND Đặng Thái Sơn giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin. Năm 2014, Học viện được trao Huân chương Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và nghệ sĩ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhắc lại hai dấu mốc trên chặng đường 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. ẢNH: BTC

Ghi nhận những đóng góp cho đào tạo âm nhạc

Tại buổi lễ, PGS.TS Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Bà Dương Thị Thanh Bình, nguyên Phó Giám đốc Học viện được trao Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 52 cá nhân của Học viện có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021–2025.

PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong đổi mới giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế. Từng tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện, chị tiếp tục gắn bó với mái trường trong vai trò giảng viên, rồi đảm nhiệm công tác quản lý và đào tạo tại khoa.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen; thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho các cá nhân/tập thể của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. ẢNH: BTC

Trước lễ kỷ niệm, tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu hai chương trình Resonantia và 70 năm - Những thanh âm ngân mãi, NSƯT Tân Nhàn chia sẻ rằng các chương trình là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Khoa Thanh nhạc qua hai thế mạnh: thanh nhạc thính phòng cổ điển và các dòng nhạc Việt Nam. Đêm diễn ngày 14/11 đã đưa nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ và học trò của khoa trở lại cùng một sân khấu.

Từ lớp học đến sân khấu âm nhạc

Tại Phòng Hòa nhạc lớn, câu chuyện 70 năm được kể bằng những tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ. Dưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi, Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam trình diễn Nông thôn đổi mới, sáng tác năm 1957 của hai nhạc sĩ Tô Vũ và Tạ Phước, cùng Chung một niềm tin của nhạc sĩ Đặng Xuân Khải. Trong concerto Trống hội của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, tiếng piano của Lương Khánh Nhi đối thoại với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng người Phần Lan Kalle Kuusava.

ưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi, Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam trình diễn tác phẩm "Nông thôn đổi mới". ẢNH: BTC

Nông thôn đổi mới ra đời chỉ một năm sau khi Trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân của Học viện, được thành lập. Từ những lớp học đầu tiên năm 1956, qua giai đoạn mang tên Nhạc viện Hà Nội và trở thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2008, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ, nhạc trưởng, giảng viên và nhà nghiên cứu. Một dấu mốc được nhắc lại tại buổi lễ là chiến thắng của NSND Đặng Thái Sơn tại Cuộc thi Piano quốc tế Chopin năm 1980.

Với Lương Khánh Nhi, người giành giải Ba Cuộc thi Piano quốc tế Leeds năm 2025 tại Vương quốc Anh, dịp trở về cũng là lúc nhớ lại quãng đời theo học ở Học viện, từ năm 8 đến 17 tuổi. Chia sẻ tại buổi lễ, cô cho biết những bài học từ thầy cô đã giúp mình tự tin bước ra sân khấu quốc tế, đối diện với thử thách và theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp. Cô cũng bày tỏ mong muốn có dịp trở về đóng góp cho nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc của mình.

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi trình diễn bản Concerto "Trống hội" của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. ẢNH: BTC

Từ tác phẩm viết cho dàn nhạc dân tộc ra đời năm 1957 đến bản concerto của một nhạc sĩ Việt Nam do một nghệ sĩ trẻ độc tấu cùng dàn nhạc giao hưởng, sân khấu ngày kỷ niệm cho thấy những con đường khác nhau để âm nhạc Việt Nam đến với người nghe. Công việc của Học viện trong chặng đường tới cũng bắt đầu từ đó: trao cho người học nền tảng nghề nghiệp vững vàng và cơ hội để họ tìm được tiếng nói nghệ thuật của mình.

Sự tiếp nối ấy cũng hiện diện trong ký ức của GS.TS.NSND Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc Học viện. Nhắc lại những lớp học phải sơ tán trong chiến tranh, ông nói về sự tận tụy của các thế hệ thầy cô và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của học trò.

GS.TS.NSND Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: BTC

Đưa di sản vào đời sống âm nhạc hôm nay

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trên ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn. Ông nói về việc tiếp nối thành quả của các thế hệ đi trước bằng một nhiệm vụ cụ thể: "tạo dựng những giá trị mới cho các thế hệ mai sau". Đến năm 2035, Học viện phấn đấu trở thành trung tâm có uy tín ở Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trên ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn. ẢNH: BTC

Để thực hiện mục tiêu đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Học viện chú trọng phát hiện tài năng từ sớm, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, số hóa tư liệu và tạo thêm cơ hội để người học được biểu diễn, giao lưu quốc tế. Với di sản âm nhạc dân tộc, ông nhấn mạnh yêu cầu đưa kết quả sưu tầm, nghiên cứu trở lại lớp học và sân khấu: "Bảo tồn không chỉ là lưu giữ mà phải làm cho di sản tiếp tục được kế thừa, lan tỏa và phát triển trong đời sống đương đại"./.