Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ấm áp, cho thấy sức gắn kết của một cơ sở đào tạo nghệ thuật đã có 70 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ, cán bộ, cựu học sinh, sinh viên của Học viện.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ trong ngày kỷ niệm không chỉ tạo nên không khí trang trọng, ấm áp mà còn cho thấy sức gắn kết của một cơ sở đào tạo nghệ thuật đã có 70 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu thành lập năm 1956 với nhiều khó khăn, thử thách, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

“Bảy mươi năm là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới với những kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, nền tảng chuyên môn vững chắc, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng là cái nôi đào tạo tài năng âm nhạc, trung tâm sáng tạo, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị âm nhạc đặc sắc của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật.

Trong đó khẳng định yêu cầu phát triển văn hóa tương xứng với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển văn học, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chương trình hòa nhạc đặc biệt chào mừng 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Đồng thời đổi mới căn bản tư duy, cơ chế và phương thức phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.

Từ đó, Thứ trưởng đề nghị Học viện tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc; rà soát, hoàn thiện chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc; chú trọng đào tạo chuyên sâu, phát triển năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật và bản lĩnh nghề nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, thực sự là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo.

Một yêu cầu quan trọng khác là gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật và bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu và hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, Học viện cần nâng cao chất lượng biểu diễn, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Để thực hiện những nhiệm vụ này, Thứ trưởng lưu ý Học viện cần xây dựng môi trường giáo dục nghệ thuật kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn; nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Học viện phát triển.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật sẽ tiếp tục được phát huy, tạo sự gắn kết giữa môi trường học thuật với thực tiễn sáng tạo và đời sống nghệ thuật. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giá trị đáng tự hào sau 70 năm không chỉ nằm ở những thành tựu đã đạt được mà còn ở dòng chảy truyền thống liên tục được trao truyền giữa các thế hệ. Đó là sự tiếp nối từ người thầy đến người học, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay; là quá trình tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới gắn với gìn giữ, lan tỏa bản sắc âm nhạc Việt Nam.

“Trước những yêu cầu mới của giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, Học viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, nhà khoa học có trình độ cao. Ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật sẽ tiếp tục được phát huy, tạo sự gắn kết giữa môi trường học thuật với thực tiễn sáng tạo và đời sống nghệ thuật.

Đáng chú ý, Học viện đặt trọng tâm vào nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc dân tộc; khuyến khích sáng tạo nghệ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp; mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nhà hát, dàn nhạc và đối tác quốc tế”, PGS.TS Nguyễn Huy Phương cho biết.

Định hướng này cho thấy vai trò của Học viện không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc chất lượng cao mà còn hướng tới thúc đẩy sáng tạo, biểu diễn, phổ biến và đưa các giá trị âm nhạc đến gần hơn với công chúng, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong quá trình công tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và bà Dương Thị Thanh Bình, nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao tặng PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 52 cá nhân thuộc Học viện có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021–2025.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghệ sĩ và người lao động, đồng thời là nguồn động viên để Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Tháng 9/1956, Trường Âm nhạc Việt Nam bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới của giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà. Trước đó, từ cuối năm 1955, những lớp bổ túc âm nhạc đã được tổ chức tại phố Cao Bá Quát trong điều kiện hết sức thiếu thốn.

Ngay từ những ngày đầu, nhà trường đã xác định hướng đi quan trọng: Tiếp thu thành tựu âm nhạc chuyên nghiệp thế giới, đồng thời coi trọng âm nhạc Việt Nam và đào tạo nhạc cụ dân tộc. Trải qua các giai đoạn phát triển, từ Trường Âm nhạc Việt Nam đến Nhạc viện Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2008, quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn không ngừng được nâng cao.

Nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà giáo và nhà nghiên cứu trưởng thành từ mái trường này đã có những đóng góp quan trọng cho đời sống âm nhạc trong nước và quốc tế. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy và trò.