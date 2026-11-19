Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu thành lập năm 1956 với nhiều khó khăn, thử thách, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu.

“Bảy mươi năm là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới với những kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, nền tảng chuyên môn vững chắc, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng là cái nôi đào tạo tài năng âm nhạc, trung tâm sáng tạo, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị âm nhạc đặc sắc của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong quá trình công tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh trách nhiệm kế thừa những thành tựu của các thế hệ đi trước, đồng thời xác định rõ yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Kỷ niệm 70 năm không chỉ để tự hào về quá khứ, mà còn để nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với tương lai.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phát biểu.

Theo Giám đốc Học viện, trong bối cảnh giáo dục nghệ thuật đang có nhiều thay đổi, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao. Ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật tiếp tục được xác định là những trụ cột trong chiến lược phát triển của Học viện.

Cùng với đó, Học viện đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nhà hát, dàn nhạc và tổ chức nghệ thuật quốc tế, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên tham gia các chương trình trao đổi học thuật, biểu diễn và nghiên cứu.

Đến năm 2035, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm có uy tín tại Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc.

Đây là mục tiêu đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng chương trình và năng lực hợp tác quốc tế. Đồng thời, Học viện phải giải quyết bài toán cân bằng giữa chuẩn mực đào tạo quốc tế với nhiệm vụ gìn giữ bản sắc âm nhạc Việt Nam.

Tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là Trường Âm nhạc Việt Nam, được thành lập năm 1956, trong bối cảnh đất nước vừa bước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng sau chiến tranh. Những lớp bổ túc âm nhạc được tổ chức từ cuối năm 1955 tại khu vực phố Cao Bá Quát, Hà Nội, là một trong những bước chuẩn bị cho sự ra đời của nhà trường. Tháng 9/1956, Trường Âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khóa đầu tiên, đặt nền móng cho hệ thống đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của đất nước. Trong quá trình phát triển, nhà trường lần lượt mang tên Nhạc viện Hà Nội và từ năm 2008 là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Từ những cơ sở đào tạo ban đầu, Học viện từng bước xây dựng hệ thống chuyên ngành, phát triển đội ngũ giảng viên và mở rộng các hoạt động nghiên cứu, biểu diễn. Quá trình này gắn liền với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các đoàn nghệ thuật, nhà hát, dàn nhạc, cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa trên cả nước. Sau 70 năm, đóng góp nổi bật của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô đào tạo mà còn ở vai trò xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên môn cho đời sống âm nhạc Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập, chất lượng đào tạo không chỉ được đánh giá qua số lượng học sinh tốt nghiệp hay thành tích tại các cuộc thi, mà còn ở năng lực nghề nghiệp của người học, hiệu quả nghiên cứu, khả năng sáng tạo và mức độ tham gia vào đời sống nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mục tiêu phát triển đến năm 2035 vì thế không đơn thuần là mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn là nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của đào tạo âm nhạc Việt Nam trong khu vực.

Điểm nhấn trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện là chương trình hòa nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ, giảng viên và dàn nhạc chuyên nghiệp. Chương trình mở đầu bằng hai tác phẩm dành cho dàn nhạc dân tộc: Nông thôn đổi mới của Tô Vũ và Tạ Phước, sáng tác năm 1957, và Chung một niềm tin của Đặng Xuân Khải, do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam biểu diễn dưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi.

Tác phẩm Trống hội của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được trình diễn với phần độc tấu piano của nghệ sĩ Lương Khánh Nhi, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Phần Lan Kalle Kuusava.

Chương trình còn giới thiệu chương II và chương IV của Giao hưởng số 5 cung Rê thứ, Op.47 của nhà soạn nhạc Dmitri Shostakovich.

Việc lựa chọn các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và giao hưởng kinh điển thế giới trong cùng một chương trình phản ánh hai hướng hoạt động chuyên môn mà Học viện theo đuổi: phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam và tiếp cận những thành tựu của nghệ thuật hàn lâm quốc tế.

Từ những lớp học trong thời kỳ chiến tranh đến một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp có quan hệ hợp tác quốc tế, chặng đường 70 năm của Học viện phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nền giáo dục âm nhạc Việt Nam. Việc hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2035 sẽ là thước đo quan trọng cho năng lực đổi mới và vị thế của Học viện trong giai đoạn tiếp theo.