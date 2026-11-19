Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ngày 19.11, tại Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956–2026).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đông đảo các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nghệ sĩ, cán bộ, cựu học sinh, sinh viên của Học viện.

Sự hội tụ của nhiều thế hệ trong ngày kỷ niệm không chỉ tạo nên không khí trang trọng, ấm áp mà còn cho thấy sức gắn kết của một cơ sở đào tạo nghệ thuật đã có 70 năm đồng hành cùng sự phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

70 năm vun đắp nền móng âm nhạc chuyên nghiệp

Tháng 9.1956, Trường Âm nhạc Việt Nam bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới của giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà. Trước đó, từ cuối năm 1955, những lớp bổ túc âm nhạc đã được tổ chức tại phố Cao Bá Quát trong điều kiện hết sức thiếu thốn.

Ngay từ những ngày đầu, nhà trường đã xác định hướng đi quan trọng: tiếp thu thành tựu âm nhạc chuyên nghiệp thế giới, đồng thời coi trọng âm nhạc Việt Nam và đào tạo nhạc cụ dân tộc.

Trải qua các giai đoạn phát triển, từ Trường Âm nhạc Việt Nam đến Nhạc viện Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2008, quy mô và chất lượng đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn không ngừng được nâng cao.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà giáo và nhà nghiên cứu trưởng thành từ mái trường này đã có những đóng góp quan trọng cho đời sống âm nhạc trong nước và quốc tế.

Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy và trò.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, giá trị đáng tự hào sau 70 năm không chỉ nằm ở những thành tựu đã đạt được mà còn ở dòng chảy truyền thống liên tục được trao truyền giữa các thế hệ.

Đó là sự tiếp nối từ người thầy đến người học, từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay; là quá trình tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới gắn với gìn giữ, lan tỏa bản sắc âm nhạc Việt Nam.

“Trước những yêu cầu mới của giáo dục, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa, Học viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ, nhà khoa học có trình độ cao.

Ba trụ cột đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn nghệ thuật sẽ tiếp tục được phát huy, tạo sự gắn kết giữa môi trường học thuật với thực tiễn sáng tạo và đời sống nghệ thuật.

Đáng chú ý, Học viện đặt trọng tâm vào nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc dân tộc; khuyến khích sáng tạo nghệ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp; mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nhà hát, dàn nhạc và đối tác quốc tế”, PGS.TS Nguyễn Huy Phương cho biết.

Định hướng này cho thấy vai trò của Học viện không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc chất lượng cao mà còn hướng tới thúc đẩy sáng tạo, biểu diễn, phổ biến và đưa các giá trị âm nhạc đến gần hơn với công chúng, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thử thách, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật.

Trong đó khẳng định yêu cầu phát triển văn hóa tương xứng với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển văn học, nghệ thuật, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đồng thời đổi mới căn bản tư duy, cơ chế và phương thức phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.

Từ những định hướng đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Học viện tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc; rà soát, hoàn thiện chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc; chú trọng đào tạo chuyên sâu, phát triển năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật và bản lĩnh nghề nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm.

Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, thực sự là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo.

Một yêu cầu quan trọng khác là gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật và bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu và hoạt động nghệ thuật.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao Huân chương và Bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Đồng thời, Học viện cần nâng cao chất lượng biểu diễn, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Để thực hiện những nhiệm vụ này, Thứ trưởng lưu ý Học viện cần xây dựng môi trường giáo dục nghệ thuật kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn; nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực xã hội. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Học viện phát triển.

Những thế hệ tiếp nối hành trình âm nhạc

Một trong những điểm nhấn xúc động của lễ kỷ niệm là sự trở về của các thế hệ nhà giáo, nghệ sĩ và cựu học sinh, sinh viên.

Học viện đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

GS.TS.NSND Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc Học viện, đại diện các thế hệ nhà giáo đã chia sẻ những ký ức về thời kỳ chiến tranh, khi thầy và trò phải sơ tán về nông thôn, học tập, giảng dạy trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

Từ những mái lán đơn sơ, căn hầm tránh bom đến phòng học, phòng tập và sân khấu hôm nay, điều còn đọng lại trong ký ức ông là tinh thần tận tụy của người thầy, sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật và khát vọng vươn tới những giá trị cao đẹp của âm nhạc.

Đại diện thế hệ cựu học sinh, nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi, người giành Giải Ba Leeds International Piano Competition 2025 tại Vương quốc Anh, cũng bày tỏ niềm xúc động khi trở về mái trường từng theo học từ năm 8 tuổi đến năm 17 tuổi.

Theo nữ nghệ sĩ, Học viện không chỉ trang bị nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn góp phần hình thành nhân cách, ý chí và bản lĩnh nghệ thuật. Những bài học từ thầy cô đã trở thành hành trang quý giá để Khánh Nhi tự tin bước ra thế giới và theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hướng tới năm 2035, Học viện đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Đây là khát vọng lớn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và năng lực hội nhập.

Bảy mươi năm được viết nên từ tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ. Từ những lớp học đầu tiên ở phố Cao Bá Quát, những năm tháng sơ tán gian khó đến Phòng Hòa nhạc lớn hôm nay, mỗi người thầy, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên đều góp phần tạo nên lịch sử của Học viện.

Lễ kỷ niệm 70 năm vì thế không chỉ là dịp tri ân những người đi trước, nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra một hành trình mới với những kỳ vọng và trách nhiệm lớn hơn.

Tiếp nối truyền thống không đơn thuần là gìn giữ những giá trị đã có, mà còn là chủ động đổi mới, sáng tạo và tạo dựng những giá trị mới, để Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiếp tục là cái nôi đào tạo tài năng, trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và lan tỏa những giá trị âm nhạc đặc sắc của Việt Nam.

Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong quá trình công tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL.

Theo đó, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và bà Dương Thị Thanh Bình, nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao tặng PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 52 cá nhân thuộc Học viện có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021–2025.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghệ sĩ và người lao động, đồng thời là nguồn động viên để Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà.