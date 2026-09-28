Học vấn thuộc hàng xuất sắc nhưng 'kỹ năng sống rất kém', thần đồng Vật lý bước sang ngã rẽ hoàn toàn mới trong cuộc đời

Năm cuối cấp, Li Yongle được nhận vào Khoa Vật lý Đại học Bắc Kinh thông qua kỳ thi Vật lý quốc gia. Sau 4 năm, anh tiếp tục học cao học tại Đại học Thanh Hoa.

Năm 2009, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nhiều bạn học lựa chọn du học hoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính và Internet. Li Yongle cho rằng bản thân không giỏi giao tiếp, phù hợp hơn với môi trường đơn giản và ổn định.

Từ nhỏ, cha mẹ gần như lo liệu toàn bộ việc ăn uống, quần áo và dọn dẹp để anh tập trung học tập. Điều này khiến Li Yongle thiếu kỹ năng sống khi trưởng thành.

Li Yongle cho rằng bản thân không giỏi giao tiếp, phù hợp hơn với môi trường đơn giản và ổn định.

Anh từng thừa nhận dù học giỏi nhưng không biết làm việc nhà. Có thời điểm, Li Yongle thậm chí không nhận ra cần thay pin khi điều khiển không còn hoạt động.

Sau những lần tìm việc không thành công, anh trở thành giáo viên vật lý với mức lương hơn 5.000 tệ, tương đương khoảng 18,5 triệu đồng mỗi tháng.

Trên bục giảng, Li Yongle dần tìm được hướng đi phù hợp. Phong cách giảng dạy vui vẻ, logic và cuốn hút giúp anh được học sinh yêu mến. Trong vài năm, hơn 300 học sinh của anh trúng tuyển Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Trong 9 năm công tác, Li Yongle chia quá trình giảng dạy thành 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ đồng hành cùng 1 lứa học sinh từ năm đầu đến năm cuối THPT.

Những năm đầu, 1 tiết học kéo dài 40 phút đôi khi cần tới 4 giờ chuẩn bị. Anh thường xuyên làm việc quá nửa đêm. Khi phụ trách các lớp ôn thi, có thời điểm Li Yongle chỉ ngủ khoảng 3 giờ mỗi ngày.

Quá trình này giúp anh tích lũy kinh nghiệm và thành thạo hơn trong việc thiết kế bài giảng. Học sinh của trường cũng đạt thành tích nổi bật trong các cuộc thi vật lý.

Tại lớp 14, tập thể từng bị đánh giá có kỷ luật kém, Li Yongle từng nổi nóng với học sinh. Sau đó, anh thức gần cả đêm chuẩn bị bài nói dài hơn 2.000 chữ.

Khi phụ trách các lớp ôn thi, có thời điểm Li Yongle chỉ ngủ khoảng 3 giờ mỗi ngày.

Ngày hôm sau, anh xin lỗi vì sự nóng nảy, rồi chia sẻ về quan hệ thầy trò, bầu không khí học tập và những kỳ vọng dành cho cả lớp.

Kết quả thi đại học cho thấy hơn 20 trong số hơn 40 học sinh của lớp được nhận vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Nhiều năm sau, 1 số học sinh vẫn trở lại trường thăm thầy.

Li Yongle cho rằng giáo viên không nên chỉ hoàn thành nhiệm vụ đưa học sinh đến đích như người lái xe buýt. Anh muốn trở thành người đồng hành và chứng kiến quá trình trưởng thành của học sinh.

Tháng 4/2017, 1 video cũ ghi lại bài giảng của Li Yongle về “năm nhuận” bất ngờ lan truyền. Video đạt hơn 10 triệu lượt xem trong ngày đầu và vượt 20 triệu vào ngày tiếp theo.

Từ đó, anh được gọi là “Anh trai năm nhuận”, bắt đầu sử dụng Weibo và sản xuất thêm video phổ biến kiến thức. Chưa đầy 1 năm, tài khoản của Li Yongle thu hút hơn 5 triệu người theo dõi.

Anh lựa chọn những chủ đề đang được quan tâm làm điểm bắt đầu thay vì tạo ra các bài giảng khô cứng. Với Li Yongle, Internet là cây cầu đưa kiến thức đến những học sinh không có điều kiện tiếp cận nguồn tài liệu tương tự.