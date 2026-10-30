Học vấn đáng nể của nữ diễn viên đang gây sốt trên phim VTV

Xin đạo diễn được sử dụng giọng Thanh Hóa cho vai diễn

- Clip nhân vật mình tham gia trong “Căn nhà không mái che” đang gây sốt với hàng triệu lượt xem, chị chia sẻ cảm xúc của mình?

Thật sự tôi khá lo lắng khi trở lại với phim truyền hình lần này. Dàn diễn viên chính đều là những người có khả năng diễn xuất tốt, trong khi tôi đã có khoảng thời gian 4 năm vắng bóng. Tôi sợ nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến bộ phim cũng như mạch diễn của các đồng nghiệp. Trước khi đi quay, tôi còn nhờ một người anh diễn viên góp ý, chỉnh sửa lời thoại và diễn xuất để có thể nhập vai tự nhiên hơn. Vì vậy, việc vai diễn được khán giả yêu thích là điều vô cùng may mắn. Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của mọi người.

- Nhiều khán giả nhận xét giọng của chị giống người Thanh Hóa hơn cả người Thanh Hóa. Đây có phải giọng thật của chị? Việc đưa giọng địa phương vào phim có phải do chị chủ động đề xuất?

Tôi quê gốc ở Thanh Hóa nên việc nói giọng địa phương tự nhiên là nhờ sinh ra và lớn lên tại đây. Sau khi theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, tôi phải luyện tập để nói giọng phổ thông chuẩn hơn. Hiện nay nhiều phim truyền hình đã sử dụng giọng vùng miền để tạo sự đa dạng cho nhân vật. Vì vậy, tôi mạnh dạn xin phép đạo diễn được sử dụng giọng Thanh Hóa cho vai diễn này. Sau khi nghe tôi tập thoại và diễn thử, đạo diễn đồng ý.

Trang Moon có màn dấn thân nhân vật ấn tượng sau 4 năm vắng bóng.

Khi quay phim, có những câu thoại tôi nói bằng giọng quê đến mức nhiều thành viên trong ê-kíp không hiểu hết nội dung. Tuy nhiên, may sao mọi người lại thích nghe. Có lẽ giọng nói đặc trưng, mới lạ này đã tạo được sự thú vị cho nhân vật. Khi đến đoàn phim, mọi người thường trêu rằng cô Tươi may mắn vì chỉ mới xuất hiện ở những đoạn đầu mà đã được chú ý.

- Gia đình, đồng nghiệp và khán giả phản hồi thế nào về vai diễn? Có bình luận nào khiến chị ấn tượng?

Sau khi xem tạo hình của tôi, chồng trêu giống như một cây cột đèn vì trang phục có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Có lần, tôi giữ nguyên quần áo tạo hình nhân vật để về nhà. Khi gặp tôi đang chơi dưới sân, cô con gái út gần 2 tuổi không nhận ra mẹ. Chỉ đến khi tôi lên tiếng, bé mới chạy lại vì trước đó chưa bao giờ thấy mẹ trong diện mạo như vậy.

Về phía đồng nghiệp, tôi rất hạnh phúc khi các đạo diễn, Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Thu Hà Ceri cùng nhiều người khác đều bày tỏ sự thích thú với vai diễn của mình.

Trong số những bình luận của khán giả, tôi nhớ nhất chia sẻ của một người nói rằng đã xa quê 20 năm nhưng khi nghe giọng quê trên VTV vẫn cảm thấy thân thương, đáng yêu. Giọng Thanh Hóa đặc trưng có lẽ đã gợi lại ký ức quê nhà cho nhiều người xa xứ. Việc được nghe lại giọng nói quen thuộc trên truyền hình khiến họ thích thú và xúc động.

Khán giả rất ấn tượng với những phân cảnh cùng Duy Hưng.

Không thấy cần phải lo lắng về việc bị đàn em vượt qua

- Đã lâu mới trở lại phim giờ vàng, vì sao chị vắng bóng trong thời gian dài như vậy?

Tôi sinh 2 em bé trong vòng 3 năm và muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con. Vì vậy, phải đến bây giờ tôi mới có thể quay trở lại với phim truyền hình.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, tôi nghĩ cơ hội nghề nghiệp cũng phụ thuộc vào chữ duyên. Có những lúc tôi rảnh rỗi nhưng không có dự án phù hợp, đến khi bận rộn lại nhận được lời mời đóng phim. Vì thế, mãi đến hiện tại tôi mới có cơ hội xuất hiện trở lại trên màn ảnh.

- Trong thời gian vắng bóng để ưu tiên việc học và gia đình, chị có sốt ruột khi nhiều đàn em đã vượt mình về danh tiếng?

Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Các diễn viên trẻ hiện nay đều tài năng, có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt và nhiều cơ hội tham gia các dự án. Tôi thường xuyên theo dõi và ủng hộ các bạn.

Trang Moon ngoài đời.

Với tôi, nếu có duyên quay trở lại và tìm được những dạng vai phù hợp thì đó đã là điều đáng quý. Tôi nhận thấy nghề diễn viên có tính linh hoạt rất cao. Ở mỗi độ tuổi, diễn viên có thể đảm nhận những dạng nhân vật khác nhau: từ vai trẻ trung đến những nhân vật trung niên, lớn tuổi hay vai người mẹ. Vì vậy, tôi không cảm thấy cần phải lo lắng về việc mình có thể bị các đàn em vượt qua hay không.

- Chị có tiếc vì không tranh thủ sức nóng của “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” hay “Sống chung với mẹ chồng” để hâm nóng tên tuổi mà lại chọn cách lui về phía sau?

Mỗi thời điểm đều có những bộ phim được khán giả yêu thích. Với phim truyền hình, khán giả thường chờ đợi những tập tiếp theo để biết tình huống sẽ diễn biến thế nào và câu chuyện đi đến kết cục ra sao. Khi bộ phim kết thúc, mọi thứ cũng khép lại như một cuốn sách.

Tôi cũng chỉ là một trong những nhân vật để khán giả nhớ đến, rồi sau đó sẽ có những bộ phim mới với nội dung khác. Điều tôi lo ngại nhất khi làm nghề là không thể thoát khỏi cái bóng của một vai diễn. Sau 2 bộ phim đó, tôi vẫn tiếp tục tham gia các dự án khác, chỉ là những bộ phim ấy không tạo được tiếng vang tương tự.

Chồng là một trong những động lực khiến tôi muốn học tập nhiều hơn

- Hình ảnh chị bế con gái lên bục nhận bằng thạc sĩ đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều người. Chị sắp xếp thời gian ra sao để vừa nuôi con nhỏ, vừa theo học cùng lúc ba trường đại học, thậm chí học lên thạc sĩ?

Tôi nghĩ giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ cũng có thể là thời điểm thích hợp để đi học. Trong thời gian mang thai và chăm sóc con nhỏ, tôi không thể làm quá nhiều việc cùng lúc nhưng vẫn cố gắng tận dụng những khoảng thời gian phù hợp để học tập.

Nữ diễn viên nhận bằng thạc sĩ Marketing bên chồng con.

Tôi tranh thủ đi học khi mang thai, còn trong thời gian nghỉ sinh và ở nhà chăm con, tôi tiếp tục việc học khi có thể. Hiện nay, nhiều trường đại học cho phép học trực tuyến khoảng 30-50% số tiết, nhờ đó việc sắp xếp thời gian cũng thuận lợi hơn.

Tôi nghĩ đơn giản kiến thức học được sẽ luôn có ích cho bản thân. Sau này, nếu không còn có thể tiếp tục theo đuổi nghề diễn viên, tôi vẫn có thể tìm một công việc khác phù hợp với năng lực.

- Chị có dự định tiếp tục sự nghiệp học hành và học lên tiến sĩ?

Hiện tại, tôi vẫn đang học và nếu thời gian, điều kiện cho phép, tôi có thể sẽ tiếp tục học trong tương lai. Tôi nhận thấy việc học giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp và suy nghĩ. Có lẽ đây cũng là biểu hiện của việc càng trưởng thành, mình càng muốn tìm hiểu nhiều điều hơn.

Cô được nhận xét có nhan sắc khả ái cùng vẻ ngoài tri thức, dễ mến.

Càng học, tôi càng nhận ra có nhiều thứ mình chưa biết. Trong thời đại số hiện nay, bằng cấp không phải là thước đo tuyệt đối để khẳng định năng lực của một người, cũng không chứng minh ai giỏi hơn người khác. Tuy nhiên, tôi tin rằng bằng cấp phần nào cho thấy một người đã nghiêm túc đầu tư vào tri thức và quá trình phát triển bản thân.

- Khán giả dường như chưa biết nhiều về chồng chị. Một người vợ vừa làm diễn viên vừa ham học như bạn đã nhận được sự hỗ trợ từ chồng thế nào?

Hai chúng tôi quen nhau khi cùng học tại Trường Đại học Luật. Chồng tôi làm trong ngành ngân hàng. Anh là người giúp tôi thay đổi tư duy ở nhiều khía cạnh.

Trong quá trình tôi học thạc sĩ, anh hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là việc trông con vào cuối tuần để tôi có thời gian đến trường. Việc chồng có vốn hiểu biết phong phú cũng trở thành một trong những động lực khiến tôi muốn học tập nhiều hơn.

Những phân cảnh gây sốt của Trang Moon trong "Căn nhà không mái che":

Diễn viên Trang Moon tên thật là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng học tại Đại học Thương mại, Đại học Luật Hà Nội; hiện đã có bằng thạc sĩ Marketing. Trang Moon được biết tới qua các vai diễn trong phim: Sống chung với mẹ chồng, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Thương ngày nắng về... Cô đã lập gia đình và là mẹ của 2 bé gái.

Ảnh: VTV, FBNV