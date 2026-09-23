Học vấn của Phạm Kiên - tình trẻ kém 11 tuổi của Diệp Lâm Anh

Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và người mẫu trẻ Phạm Kiên thời gian qua thu hút không ít sự chú ý. Sau cuộc hôn nhân từng gây nhiều ồn ào, nữ diễn viên, người mẫu và bà mẹ hai con được nhiều khán giả chúc mừng khi dường như đã tìm thấy niềm vui mới trong chuyện tình cảm.

Từng khá kín tiếng và liên tục có những động thái khiến dân mạng tò mò, thời gian gần đây cả hai đã cởi mở hơn. Hình ảnh chung của cặp đôi xuất hiện trên mạng xã hội thường xuyên hơn, trong khi cả Diệp Lâm Anh lẫn Phạm Kiên cũng không còn quá dè dặt khi nhắc đến đối phương.

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Nam người mẫu từng theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bên cạnh khả năng hoạt động nghệ thuật, Phạm Kiên còn gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Anh sở hữu chiều cao hơn 1,8 m, vóc dáng rắn rỏi cùng gương mặt góc cạnh, phù hợp với công việc người mẫu.

Năm 2022, Phạm Kiên ghi dấu ấn khi giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Hương Giang. Đây cũng là một trong những cột mốc đáng chú ý giúp tên tuổi nam người mẫu được biết đến rộng rãi hơn.

Trước khi được công chúng chú ý nhiều với danh xưng “bạn trai Diệp Lâm Anh”, Phạm Kiên đã có thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Anh từng xuất hiện trên sàn catwalk, tham dự nhiều sự kiện, thực hiện các bộ ảnh quảng cáo và thử sức ở một số dự án diễn xuất.

Hiện nam người mẫu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đồng thời tham gia các dự án quảng cáo và một số hoạt động nghệ thuật khác.