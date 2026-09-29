Học vấn của nàng Á hậu góp mặt trong 'Trại Buôn Người'

Minh Kiên – Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đang nhận được sự chú ý khi góp mặt trong Trại Buôn Người, bộ phim đang thu hút khán giả tại rạp. Bên cạnh những bàn luận về diễn xuất, đời tư và hành trình của người đẹp cũng được khán giả quan tâm trở lại, đặc biệt là câu chuyện học tập từng có nhiều dấu ấn.

Tạo hình nhân vật của Minh Kiên trong phim "Trại Buôn Người".

Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, quê Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Hiện cô theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Ngay từ năm nhất, Minh Kiên đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên và các chương trình cộng đồng.

Trong năm học 2022-2023, cô được nhà trường trao Giấy khen và vinh danh nhờ những đóng góp tích cực cho các hoạt động của trường cũng như cộng đồng. Với Minh Kiên, sự động viên từ thầy cô, bạn bè và nhà trường là một phần quan trọng giúp cô có thêm động lực trong hành trình chinh phục Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

Từng chia sẻ về cuộc thi, nàng Á hậu cho biết cô luôn ghi nhớ sự đồng hành của nhà trường cùng các anh chị, bạn bè – những người dù không trực tiếp ở bên vẫn dõi theo, ủng hộ và tiếp thêm động lực để cô giành ngôi vị Á hậu 2.

Trước khi được biết đến rộng rãi trên các sân khấu sắc đẹp, Minh Kiên từng trải qua quãng thời gian khá vất vả để vừa học tập vừa kiếm thêm thu nhập. Cô từng nhận kèm cặp, giảng bài cho bạn để có tiền đóng học phí và phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Thời phổ thông, người đẹp cũng từng kiếm thêm thu nhập bằng việc tham gia thi đấu karate, bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng, làm mẫu trang điểm và đóng các MV ngắn.

Năm 2023, Minh Kiên không may gặp tai nạn giao thông và bị gãy xương đòn. Chấn thương khiến cô phải tạm gác công việc làm thêm để tập trung hồi phục. Sau khi vết thương dần ổn định, Minh Kiên quyết định thử sức tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, xem đây như một cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá giới hạn của bản thân.

Từ một cô gái vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, Minh Kiên sau đó ghi dấu tại một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước. Hiện tại, khi xuất hiện trên màn ảnh với Trại Buôn Người, hành trình của nàng Á hậu một lần nữa nhận được sự quan tâm từ khán giả.