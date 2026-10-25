Học vấn của các thành viên nhóm BigBang
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, các thành viên BigBang từng theo đuổi con đường học vấn ở những lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, thể thao giải trí đến sân khấu và điện ảnh.
Năm 2008, G-Dragon theo học ngành Âm nhạc hậu hiện đại tại Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc. Tuy nhiên, lịch trình hoạt động dày đặc cùng BigBang khiến nam ca sĩ phải rời trường. Đến năm 2009, anh chuyển sang Đại học Quốc tế Cyber, theo học ngành Thể thao giải trí và nhận bằng cử nhân vào năm 2013. Ảnh: Candyinyourheart.
Taeyang cũng theo đuổi con đường học vấn bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ có bằng cử nhân ngành Sân khấu và Điện ảnh trước khi tiếp tục học cao học tại Đại học Daejin. Tháng 2/2016, anh nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Sản xuất biểu diễn và hình ảnh. Ảnh: Korea Herald.
Daesung cũng từng học đại học. Năm 2008, KBS đưa tin anh và G-Dragon cùng nhập học tại Đại học Kyunghee. Năm đó, phía nhà trường cho biết ngoài Daesung và G-Dragon, trường còn tiếp nhận các ca sĩ Cho Kwon (nhóm 2AM) và Kang Min-kyung (nhóm Davichi) vào khoa Âm nhạc Hậu hiện đại. Ảnh: FBNV.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/hoc-van-cua-cac-thanh-vien-nhom-bigbang-post1691861.html