Học vấn của các thành viên nhóm BigBang

Năm 2008, G-Dragon theo học ngành Âm nhạc hậu hiện đại tại Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc. Tuy nhiên, lịch trình hoạt động dày đặc cùng BigBang khiến nam ca sĩ phải rời trường. Đến năm 2009, anh chuyển sang Đại học Quốc tế Cyber, theo học ngành Thể thao giải trí và nhận bằng cử nhân vào năm 2013. Ảnh: Candyinyourheart.

Việc học của G-Dragon chưa dừng lại ở đó. Cùng năm tốt nghiệp, anh tiếp tục theo học chương trình sau đại học tại Đại học Sejong, một trong những trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc. Năm 2016, nam ca sĩ nhận bằng thạc sĩ ngành Nội dung và phân phối bán lẻ. Anh từng có kế hoạch học lên tiến sĩ, nhưng dự định này gián đoạn do thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Tatler Asia.

Taeyang cũng theo đuổi con đường học vấn bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ có bằng cử nhân ngành Sân khấu và Điện ảnh trước khi tiếp tục học cao học tại Đại học Daejin. Tháng 2/2016, anh nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Sản xuất biểu diễn và hình ảnh. Ảnh: Korea Herald.

Đáng chú ý, luận văn thạc sĩ của Taeyang tập trung nghiên cứu chính hoạt động nghệ thuật của nhóm nhạc đã làm nên tên tuổi anh. Công trình mang tên The Influence of BigBang’s 2015 World Tour on the Sustainability of the Korean Wave (tạm dịch: Ảnh hưởng của chuyến lưu diễn thế giới năm 2015 của BigBang đối với sự phát triển của làn sóng Hàn Quốc). Sau khi Taeyang tốt nghiệp, luận văn dài 104 trang này được lưu trữ trực tuyến tại Thư viện Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Soompi.

Daesung cũng từng học đại học. Năm 2008, KBS đưa tin anh và G-Dragon cùng nhập học tại Đại học Kyunghee. Năm đó, phía nhà trường cho biết ngoài Daesung và G-Dragon, trường còn tiếp nhận các ca sĩ Cho Kwon (nhóm 2AM) và Kang Min-kyung (nhóm Davichi) vào khoa Âm nhạc Hậu hiện đại. Ảnh: FBNV.

Đại học Kyunghee từng có nhiều ngôi sao trẻ theo học. Ngoài siêu sao Hàn Quốc Rain, khoa Âm nhạc Hậu hiện đại của trường này còn có sự góp mặt của ca sĩ Ye-eun (nhóm Wonder Girls), Park Hyo-shin, Lynn, và Kim Jin-ho (nhóm SG Wannabe). Bên cạnh đó, diễn viên Nam Gyu-ri và ca sĩ Lee Hong-ki (nhóm FT Island) cũng từng được nhận vào khoa Sân khấu và Điện ảnh. Ảnh: FBNV.