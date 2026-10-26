Học vấn của 4 'nhà leo núi' góp mặt ở Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Ngày 1/11, bốn thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ bước vào trận tranh tài cuối cùng để tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế danh giá. Trước giờ G, mỗi nhà leo núi đều có những dấu ấn riêng, từ thành tích học tập đến cách tạo đột phá trên sàn đấu trí tuệ.

Trần Võ Gia Bảo: Sở trường khoa học tự nhiên, mở màn hành trình vào chung kết

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, Trần Võ Gia Bảo trở thành người đầu tiên giành quyền thi đấu ở chung kết năm nay. Nam sinh có được kết quả này sau khi chiến thắng cuộc thi Quý I với 175 điểm.

Gia Bảo đặc biệt yêu thích Toán, Vật lý và Hóa học. Thành tích học tập của em có dấu ấn đáng chú ý ở môn Hóa: trong năm học 2024-2027, nam sinh là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa; trước đó, em từng giành giải Nhất môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Niềm yêu thích các sân chơi trí tuệ của Gia Bảo không chỉ dừng lại ở Olympia trên truyền hình. Em từng giành ngôi quán quân tại cuộc thi cùng tên được tổ chức trong trường. Ngoài học tập, nam sinh còn dành thời gian cho cờ vua.

Việc Gia Bảo tiến vào chung kết cũng giúp trường em có thêm một lần xuất hiện tại điểm cầu truyền hình. Trước đó, ngôi trường này từng có điểm cầu ở mùa Olympia năm thứ 11, thời điểm còn sử dụng tên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận.

Lý Thái Dương: Nuôi dưỡng đam mê từ những ngày còn học mẫu giáo

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Lý Thái Dương đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Hành trình chinh phục Olympia của nam sinh nhận được sự chú ý không chỉ bởi kết quả thi đấu mà còn bởi tình cảm dành cho chương trình từ thuở nhỏ.

Thái Dương từng kể rằng khi mới 5 tuổi, em đã tìm cách xem Olympia vào giờ nghỉ trưa thay vì ngủ như thường lệ. Sự yêu thích ấy được duy trì qua nhiều năm, trước khi em chính thức trở thành một trong bốn gương mặt tranh tài ở chung kết năm thứ 26.

Ở trường, Hóa học là môn học nổi trội của nam sinh. Em từng đạt giải học sinh giỏi môn này tại các kỳ thi cấp trường, huyện và tỉnh. Trong các vòng thi Olympia, Thái Dương từng ghi được 180 điểm ở cuộc thi Tháng.

Dấu mốc đáng nhớ nhất của em xuất hiện tại trận Quý II. Khi bước vào phần Vượt chướng ngại vật với 15 điểm, tạm xếp thứ ba, Thái Dương quyết định nhấn chuông sau khi nhận được gợi ý hàng ngang đầu tiên. Đáp án “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” hoàn toàn chính xác, giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Sau đó, Thái Dương tiếp tục duy trì lợi thế và giành chiến thắng ở cuộc thi Quý II với 200 điểm. Thành tích này giúp em trở thành thí sinh đầu tiên mang điểm cầu chung kết Olympia năm thứ 26 về Phú Thọ.

Nguyễn Huy Quang Minh: Từ thất bại ở vòng bán kết đến thành tích 345 điểm

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, là cái tên nổi bật nhờ thành tích điểm số tại cuộc thi Tháng. Với 345 điểm, nam sinh được ghi nhận là người đạt điểm cao nhất ở vòng thi này trong mùa Olympia năm thứ 26.

Con đường đến với chương trình của Minh từng có một lần dang dở. Khi học lớp 10, em tham gia cuộc thi mô phỏng Olympia do câu lạc bộ trong trường tổ chức nhưng dừng lại ở bán kết, qua đó bỏ lỡ cơ hội đại diện trường tham dự sân chơi truyền hình.

Thay vì xem đó là lý do để từ bỏ, Minh lấy trải nghiệm này làm động lực cho lần thử sức tiếp theo. Mong muốn đưa tên lớp lên sóng truyền hình dần trở thành hiện thực khi em liên tiếp chiến thắng ở các cuộc thi Tuần, Tháng và Quý, đồng thời giúp trường lần đầu có thí sinh góp mặt tại chung kết năm.

Quá trình chuẩn bị của Minh khá đa dạng. Ngoài bài học trên lớp, em dành thời gian theo dõi tin tức, đọc sách báo và mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, chính trị trong nước cũng như quốc tế. Nam sinh còn luyện tập bằng các website mô phỏng Olympia, tham gia thi trực tuyến và tìm lời khuyên từ những người từng dự thi trước đó.

Là học sinh lớp chuyên Sinh, Minh có lợi thế ở kiến thức sinh học, đồng thời quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác, trong đó có lịch sử. Em đặc biệt hứng thú với phần Tăng tốc bởi đây là thời điểm thí sinh có thể tạo ra khác biệt về điểm số trước khi bước vào vòng thi cuối.

Đứng trước trận chung kết, điều Minh hướng đến là giữ được sự tập trung, xử lý tốt các câu hỏi và tận dụng cơ hội để đạt kết quả cao nhất.

Đoàn Lê Anh Đức: Từ vị trí cuối bảng đến tấm vé cuối cùng

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là thí sinh hoàn tất danh sách bốn nhà leo núi của chung kết Olympia năm thứ 26. Nam sinh giành chiến thắng ở cuộc thi Quý IV ngày 25/10 với 220 điểm.

Ở phần Khởi động, Anh Đức chỉ đạt 40 điểm, tạm đứng cuối trong số các thí sinh. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay tại phần Vượt chướng ngại vật. Nghe đoạn nhạc gợi ý đầu tiên, em nhanh chóng nhấn chuông và trả lời từ khóa “Đông A”.

Đáp án chính xác mang về 60 điểm, đưa tổng điểm của Anh Đức lên 100 và giúp em vươn lên vị trí dẫn đầu. Sau phần Tăng tốc, nam sinh tiếp tục duy trì ưu thế với 140 điểm.

Dẫu vậy, cuộc thi chưa ngã ngũ. Ở vòng Về đích, Đoàn Trung Dũng có thời điểm đạt 170 điểm và vượt lên trước. Anh Đức sau đó tận dụng cơ hội ở các câu hỏi mà đối thủ chưa trả lời đúng. Đặc biệt, tại câu hỏi cuối trong lượt thi của Phạm Đặng Thanh Bình, nam sinh đưa ra đáp án chính xác, nâng điểm số lên 220 và giành chiến thắng.

Trước cuộc thi Quý IV, Anh Đức từng đạt 230 điểm và xếp thứ hai ở vòng Tuần. Sang cuộc thi Tháng, em tạo bước tiến với 330 điểm, mở đường cho chiến thắng ở vòng Quý và tấm vé vào chung kết.

Ngoài thành tích tại Olympia, Anh Đức còn sở hữu khả năng ghi nhớ quốc ca của 135 quốc gia. Lịch sử cũng là lĩnh vực nam sinh có thế mạnh: em từng giành giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố và giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với chiến thắng ở Quý IV, Anh Đức đưa Hà Nội trở thành một trong bốn địa phương có điểm cầu truyền hình tại chung kết năm. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng tiếp tục có đại diện góp mặt ở vòng đấu cuối cùng trong hai năm liên tiếp.