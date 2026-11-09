Học văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh: Chuẩn đầu ra được yêu cầu tương đương C1

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân yêu cầu các cơ sở đào tạo phải bảo đảm chuẩn đầu ra tương đương trình độ C1, không phân biệt hình thức học tập.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại cuộc họp. Ảnh: TPO

Chuẩn C1 có gì đáng chú ý?

C1 là bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ C1 trong Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Đây là mức năng lực ngoại ngữ tương đối cao, đòi hỏi người học có khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt trong học tập, công việc và giao tiếp. Ở trình độ này, người học có thể hiểu các văn bản phức tạp, diễn đạt trôi chảy và vận dụng ngôn ngữ hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau.

Các cấp độ ngôn ngữ trong Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR)

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh các cơ sở đào tạo cần tăng cường kiểm tra, chuẩn hoá chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra. Cụ thể, các cơ sở đào tạo cần có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này bằng năng lực thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các học phần trong chương trình học.

Số lượng người học tăng, chất lượng đào tạo được chú trọng

Một trong những lý do khiến công tác quản lý được chú trọng là quy mô người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh đang gia tăng. Theo dữ liệu từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS), số người học văn bằng thứ hai của ngành theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng 61,2% (năm 2025), quy mô đào tạo từ xa cùng giai đoạn này tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng 2 vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025.

Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa, đồng thời giám sát các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ nhằm bảo đảm chất lượng đánh giá năng lực của người học.

Việc chuẩn hóa đầu ra không chỉ là câu chuyện về điều kiện cấp bằng mà còn góp phần bảo đảm chất lượng kiến thức và kỹ năng người học nhận được sau quá trình đào tạo. Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập và công việc, năng lực ngoại ngữ thực chất trở thành yếu tố quan trọng, thay vì chỉ dừng lại ở một chứng nhận trên giấy tờ.

Không chỉ cần bằng cấp, năng lực thực tế mới là điều quan trọng

Văn bằng 2 là lựa chọn của nhiều người đã tốt nghiệp đại học nhưng muốn bổ sung kiến thức, mở rộng cơ hội nghề nghiệp hoặc theo đuổi một lĩnh vực mới. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh thu hút sự quan tâm nhờ khả năng ứng dụng trong nhiều ngành nghề và môi trường làm việc khác nhau.

Tuy nhiên, sở hữu thêm một văn bằng không đồng nghĩa với việc người học đã thành thạo ngoại ngữ. Với đặc thù của ngành Ngôn ngữ Anh, năng lực cần được thể hiện qua khả năng nghe, nói, đọc, viết và vận dụng ngôn ngữ linh hoạt trong những tình huống thực tế.

Do đó, bên cạnh thời gian học và hình thức đào tạo, người học cần quan tâm đến chất lượng chương trình, đội ngũ giảng dạy cũng như phương pháp kiểm tra, đánh giá. Bởi giá trị của một chương trình đào tạo không chỉ nằm ở tấm bằng sau khi tốt nghiệp, mà còn ở những kiến thức và kỹ năng người học có thể vận dụng trong học tập, công việc và định hướng tương lai.