Học vấn 4 người đẹp Hải Phòng ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoàng Thị Hà Phương: MC song ngữ, IELTS 7.0

Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693), sinh năm 2004, cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-63-97 cm. Cô tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân, có IELTS 7.0 và kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ.

Hà Phương từng vào Top 6 MC Spotlight 2024, đảm nhận vai trò MC song ngữ tại Hội nghị Liên đoàn Dược phẩm châu Á.

Trong hành trình tại Hải Phòng, Hà Phương cùng các thí sinh dâng hương ở Bến tàu không số K15, thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng và trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La.

Những hoạt động này giúp cô hiểu thêm lịch sử, con người quê hương. Qua những cuộc trò chuyện với các cựu chiến binh, cô cho rằng lòng biết ơn bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, làm tốt công việc và giúp đỡ người khác.

Ở phần thi Đại sứ Nhân ái, Hà Phương giới thiệu dự án Đánh thức miền thương, hướng đến kết nối du lịch xanh và kinh tế xanh, trong đó có hoạt động hướng dẫn người dân livestream bán hàng.

Phạm Vân Hà: Tân sinh viên y khoa có IELTS 7.5

Phạm Vân Hà (SBD 638) là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết. Ở tuổi 18, cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-94 cm.

Vân Hà có IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Cô từng giành giải ba học sinh giỏi tiếng Pháp cấp thành phố, giải khuyến khích Olympic Hóa học và cuộc thi học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố.

Đến với Hoa hậu Việt Nam, Vân Hà được gia đình ủng hộ. Qua quá trình tập luyện, cô học thêm cách trình diễn, tạo dáng trước ống kính và chăm sóc bản thân. Với lợi thế thí sinh chủ nhà, cô mong giới thiệu hình ảnh Hải Phòng đến khán giả.

Vân Hà hiện là tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô chia sẻ mong muốn trở thành bác sĩ, tiếp nối truyền thống gia đình. Cô mong muốn thực hiện dự án cải thiện sức khỏe răng miệng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án Hành trình gieo nụ cười của Vân Hà đặt mục tiêu hỗ trợ 1.000 trẻ em, cung cấp dụng cụ và hướng dẫn vệ sinh răng miệng. Ý tưởng xuất phát từ việc cô gặp những em nhỏ vùng cao thường che miệng khi cười vì sâu răng.

Bùi Mai Linh: Nữ sinh Kinh tế Quốc dân mong quảng bá quê hương

Bùi Mai Linh (SBD 510), sinh năm 2006, cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-58-91 cm. Cô theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mai Linh có IELTS 6.5, từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải Văn cấp thành phố, có đề tài nghiên cứu khoa học giành giải ba cấp trường. Trong video giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh, cô bày tỏ niềm tự hào khi Hải Phòng đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026, mong đưa bản sắc văn hóa địa phương đến với nhiều người hơn.

Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Mai Linh trình bày dự án Vừa vặn, dự kiến thí điểm sáu tháng ở Hải Phòng, kết nối địa phương và nhà hảo tâm để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật bẩm sinh.

Lưu Phương Anh: Được người dân Đồ Sơn tiếp sức

Lưu Phương Anh (SBD 290), sinh năm 2002, cao 1,71 m, số đo ba vòng 86-58-92 cm. Cô là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Phương Anh sắp xếp lại công việc tại TPHCM, dành thời gian tập gym, cardio để chuẩn bị thể lực. Từ một người ngại đứng trước đám đông, cô dần học cách lắng nghe, trình bày suy nghĩ và tự tin hơn trong giao tiếp.

Phương Anh cho biết sau chung khảo, cô nhận được nhiều tin nhắn động viên từ người dân Đồ Sơn, trong đó có những người chưa từng quen biết. Sự ủng hộ của quê hương giúp cô thêm tự tin trước đêm thi quyết định.

“Tôi nghĩ có thể có 100 người đến cổ vũ tôi ở chung kết”, Phương Anh chia sẻ.

Dự án Ngọn lửa không tắt của Phương Anh có ngân sách thí điểm 60 triệu đồng, hướng đến những chuyến thăm hằng tháng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng, đồng thời lưu giữ câu chuyện của các bác thương, bệnh binh phục vụ giáo dục thế hệ trẻ.