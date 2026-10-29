Học và thực hành theo Bác - Bài cuối: Chuyển mạnh từ học tập, làm theo sang thực hành tự giác, thường xuyên

Thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2 Định Yên, tỉnh Đồng Tháp, xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Phát huy các mô hình hay, mang lại hiệu quả thực tế

Tại xã Bình Ninh, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong đó có các mô hình: Đại sứ số, Gia đình số, Chợ số 4.0, Tổ công nghệ số cộng đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Lê Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh cho biết, điểm mới trong thực hiện các mô hình là phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ; qua đó, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hành theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương.

Các mô hình đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Hiệu quả của các mô hình này mang lại đã tạo nên những chuyển biến tích cực trên địa bàn xã, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội; phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân ngày càng ổn định, nâng cao hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương nhận xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và thiết thực nhằm xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội và phát triển quê hương, đất nước. Do đó, kết quả của công tác triển khai, quán triệt phải tạo được sự chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên và niềm tin của nhân dân dành cho bộ máy chính quyền. Kết quả việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải được đo bằng hiệu quả công việc hằng ngày, bằng tinh thần trách nhiệm công vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong 10 năm qua, công tác quán triệt, triển khai các chuyên đề được đổi mới mạnh mẽ. Các cấp ủy quan tâm triển khai với nhiều hình thức, cán bộ, công chức tự giác đăng ký tu dưỡng, rèn luyện. Qua đánh giá hằng năm có gần 98,6% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt bản cam kết của mình. Tỉnh ủy đã ban hành Sổ tay rèn luyện đảng viên với tựa đề "Cán bộ, đảng viên Đồng Tháp xây dựng phong cách dân chủ, khoa học, nêu gương". Ngoài ra, Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền; duy trì các chuyên trang, chuyên mục "Học tập và làm theo gương Bác", "Dân vận và đời sống", "Hương sen Đồng Tháp", "Đất Phù sa"; duy trì thực hiện người đứng đầu cấp ủy gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân; cùng với việc vận hành đường dây nóng, mô hình "chính quyền thân thiện", tinh thần "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" góp phần phòng, chống bệnh quan liêu, xa dân hay hành chính hóa.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp khảo sát “Trồng tre Tứ Quý lấy măng”. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Nhận thức đúng - hành động hiệu quả, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền được tập trung thực hiện. Nhờ đó, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao; từ đó có rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực. Những mô hình: Nghĩa tình Quân - Dân vùng biên; Ngôi nhà thanh niên chuyển đổi số; Hồ sơ không hẹn - Ứng dụng mã QR Code; Mỗi tháng một việc tốt; Tham mưu giỏi, phục vụ tốt; Treo ảnh Bác Hồ nơi trang nghiêm trong gia đình;

Tổ chức Giỗ Bác hằng năm; Hũ gạo tình thương; Quỹ đồng đội - xây nhà cho hội viên; Chính quyền thân thiện; Ngày thứ Bảy vì dân… Các mô hình đã mang lại hiệu quả, giá trị thiết thực cho cộng đồng, nhiều mô hình đã được nhân rộng toàn tỉnh. Đặc biệt, việc học Bác đã tạo tiền đề quan trọng giúp tỉnh vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bảo đảm bộ máy mới hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã trở thành việc làm thường xuyên trong thực thi công vụ, trong sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chuyển mạnh từ "học tập, làm theo" sang "thực hành tự giác, thường xuyên"

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điểm cốt lõi nhất của Chỉ thị là yêu cầu chuyển mạnh từ "học tập, làm theo" sang "thực hành tự giác, thường xuyên". Học tập là để nâng cao nhận thức nhưng thực hành mới là thước đo hành động, là nơi tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể cho phát triển.

Thành viên “Tổ công nghệ số cộng đồng” ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân cập nhật dữ liệu trên VNeID. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, để cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã sớm ban hành kế hoạch để thực hiện và xây dựng chủ đề theo từng năm trên địa bàn. Cụ thể chủ đề là: "Phát huy sức mạnh văn hóa con người Đồng Tháp; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng văn hóa liêm chính theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh". Trong chỉ đạo thực hiện, Tỉnh ủy tập trung vào các giải pháp đột phá như Quán triệt sâu sắc và vận dụng đồng bộ 4 thành tố cốt lõi theo chuyên đề toàn khóa:

Tư tưởng soi đường - Đạo đức giữ gốc - Phương pháp mở lối - Phong cách nêu gương bám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng triển khai cụ thể, không chung chung. Tư tưởng của Bác phải soi đường cho việc xây dựng các quy hoạch, chính sách phát triển; đạo đức của Bác là "gốc" để giữ vững kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công vụ; phương pháp của Bác giúp cán bộ tìm ra giải pháp giải quyết cho các "điểm nghẽn", khâu yếu; phong cách nêu gương của Người phải được thực hiện nghiêm, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Đồng Tháp tập trung xây dựng "Văn hóa liêm chính" trong thực thi công vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải xây dựng văn hóa liêm chính. Cụ thể là cán bộ, đảng viên không tham nhũng, không tiêu cực; phải làm đúng chức trách, sử dụng đúng quyền hạn, không vụ lợi; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Văn hóa liêm chính phải được thẩm thấu vào từng quy trình xử lý công việc hằng ngày, bảo đảm công khai, minh bạch, nói đi đôi với làm.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW với nội dung chuyển mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra, giám sát kết quả "sản phẩm thực tế", Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký; chú trọng sản phẩm thực tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo theo dõi, đánh giá kết quả thực hành theo phương châm: Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Gắn việc thực hành tư tưởng của Bác với nhiệm vụ đột phá của địa phương, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải chọn từ 1 - 2 vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc điểm nghẽn trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân… để tập trung giải quyết dứt điểm.