Học và làm theo Bác, nâng cao chất lượng xét xử

Một buổi họp triển khai nhiệm vụ tại Tòa án nhân dân khu vực 5.

Đặc thù công việc của ngành Tòa án đòi hỏi sự chính xác, thận trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi vụ án không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, thậm chí là số phận của những con người cụ thể. Bởi vậy, việc học tập và làm theo Bác trước hết được thể hiện ở thái độ làm việc nghiêm túc, sự tận tụy với nhiệm vụ và ý thức thượng tôn pháp luật.

Tại TAND khu vực 5, các khâu nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, chuẩn bị xét xử và tổ chức phiên tòa luôn được chú trọng nhằm bảo đảm giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật, khách quan, toàn diện và thuyết phục. Cùng với đó, đơn vị đề cao nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, phát huy trách nhiệm của thẩm phán, thư ký trong từng công đoạn giải quyết vụ án.

Bà Ngô Thúy Vy, Thư ký TAND khu vực 5, chia sẻ: Đối với thư ký tòa án, thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao góp phần bảo đảm quá trình giải quyết vụ án diễn ra theo đúng quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thẩm phán trong công tác chuẩn bị và tổ chức phiên tòa. Vì vậy, học và làm theo Bác cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như làm việc khoa học, tuân thủ quy trình nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm và không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ.

Nếu tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng là yêu cầu chung đối với mỗi cán bộ tòa án thì bản lĩnh nghề nghiệp, tính độc lập và sự liêm chính càng có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ thẩm phán. Trong quá trình xét xử, thẩm phán phải đánh giá chứng cứ toàn diện, áp dụng pháp luật chính xác, bảo đảm các quyết định được đưa ra trên cơ sở quy định pháp luật, kết quả tranh tụng và những tình tiết khách quan của vụ án.

Một phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân khu vực 5.

Thẩm phán Nguyễn Thanh Huyền cho biết: Khi người thẩm phán đề cao trách nhiệm, giữ vững sự liêm chính, khách quan và tận tụy với công việc sẽ góp phần hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án. Đặc biệt, việc tôn trọng, lắng nghe người dân, giải thích rõ ràng các quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động tư pháp, từ đó củng cố niềm tin vào công lý. Đây cũng là cách thiết thực để mỗi thẩm phán học tập và làm theo Bác.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, TAND khu vực 5 gắn nội dung này với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Những chuyển biến trong nhận thức và hành động được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. Năm 2026, đơn vị đã giải quyết 967/972 vụ, việc thuộc tổng số thụ lý, đạt tỷ lệ 99,5%.

Kết quả trên là minh chứng cho nỗ lực của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với thành tích chuyên môn, đơn vị được ghi nhận với danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tòa án toàn tỉnh và được xét tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác và phát huy những kết quả đã đạt được.

Đây là động lực để tập thể TAND khu vực 5 tiếp tục đoàn kết, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công lý, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.