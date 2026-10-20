Học và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng quản trị đại học

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương”, Đảng ủy Nhà trường gắn việc học và làm theo Bác với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức công việc và xây dựng văn hóa ứng xử. Qua đó, lấy sự phát triển của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động và người học làm mục tiêu, lấy tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Từ giá trị tư tưởng đến chuẩn mực hành động

Nhìn lại giai đoạn 2021- 2026, việc học tập và làm theo Bác tại Trường Đại học Điện lực được triển khai trên cơ sở kế thừa và phát triển. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016. Trong thực tiễn, các hoạt động hỗ trợ người học, đối thoại với đội ngũ, hoàn thiện công tác quản trị và phục vụ cộng đồng tạo nền tảng để Nhà trường nâng cao chất lượng học tập, làm theo Bác. Hiệu quả của quá trình này được thể hiện qua việc xác định đúng nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Trọng tâm là chuyển nhận thức thành hành động thường xuyên, đề cao trách nhiệm nêu gương, năng lực giải quyết công việc và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 15/9/2026 của Ban Bí thư tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai, gắn nhiệm vụ với trách nhiệm, sản phẩm, nguồn lực và thời hạn thực hiện.

Trong môi trường đại học, những yêu cầu này cần được cụ thể hóa trong toàn bộ hoạt động quản trị và đào tạo. Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng mục tiêu giáo dục và phụng sự; đạo đức là cơ sở để thực thi quyền hạn có trách nhiệm; phương pháp giúp xác định đúng vấn đề, phát huy trí tuệ tập thể và đánh giá hiệu quả giải pháp. Phong cách làm việc thể hiện qua sự sâu sát, giản dị, công tâm và nhất quán giữa lời nói với hành động. Theo đó, mỗi quyết định quản trị cần hướng tới sự tiến bộ của người học, nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ và xác định rõ trách nhiệm thực hiện.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy Trường Đại học Điện lực xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương”, cụ thể hóa bằng mô hình “4 biết - 4 được - 4 tự”. Đây là cách Nhà trường vận dụng các giá trị học tập và làm theo Bác vào thực tiễn. Đoàn kết tạo sự gắn bó, phát huy sức mạnh tập thể; dân chủ khuyến khích đóng góp ý kiến, củng cố niềm tin; kỷ cương bảo đảm các quyết định được thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm. Ba giá trị có mối quan hệ chặt chẽ, góp phần xây dựng môi trường đại học nhân văn, đổi mới và chú trọng chất lượng thực chất.

Trong quản trị đại học, đoàn kết phải gắn với sự thống nhất về mục tiêu, công bằng trong phân định trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi. Dân chủ tạo điều kiện phát hiện vấn đề, đánh giá tính hợp lý của các phương án và huy động trí tuệ của đội ngũ. Kỷ cương đưa sự đồng thuận vào thực tiễn bằng hành động có tổ chức. Khi ba yếu tố được thực hiện đồng bộ, công tác lãnh đạo, điều hành có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng quyết định; cán bộ, giảng viên và người lao động phát huy tính chủ động; những hạn chế được phát hiện, điều chỉnh kịp thời.

Đoàn kết được bồi đắp từ cảm thông và công bằng

Đoàn kết được Nhà trường cụ thể hóa qua “4 biết”: biết cảm thông, biết chia sẻ, biết nhường nhịn và biết tôn vinh. Biết cảm thông là thấu hiểu hoàn cảnh, áp lực và khó khăn của người khác trước khi đánh giá. Biết chia sẻ thể hiện ở việc cùng gánh vác trách nhiệm, trao đổi tri thức, hỗ trợ đồng nghiệp và người học. Biết nhường nhịn là điều chỉnh lợi ích cá nhân, cách ứng xử để duy trì quan hệ hợp tác trên cơ sở nguyên tắc. Biết tôn vinh là ghi nhận đúng đóng góp, trân trọng thành quả lao động và tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực.

Trong chăm lo người học, sự chia sẻ cần đi đôi với khuyến khích tinh thần vươn lên. Ngày 19/10/2022, Trường Đại học Điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký thỏa thuận tài trợ học bổng giai đoạn 2022 - 2025, với cam kết mỗi năm trao 30 suất, trị giá 10 triệu đồng/suất cho sinh viên đáp ứng điều kiện học tập và rèn luyện. Thỏa thuận góp phần kết nối nguồn lực doanh nghiệp với công tác hỗ trợ sinh viên, đồng thời gắn hỗ trợ vật chất với ý thức phấn đấu của người học. Qua đó, sinh viên có thêm điều kiện học tập và động lực rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất.

Sự cảm thông với người học còn được thể hiện qua những chính sách hỗ trợ cụ thể. Theo Thông báo số 3162/TB-ĐHĐL ngày 19/8/2026, Khoa Ngoại ngữ thông báo miễn lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường từ lần thi thứ hai trở đi đối với sinh viên các khóa D16 trở về trước. Chính sách góp phần giảm chi phí, tạo thêm điều kiện để sinh viên hoàn thành chuẩn đầu ra. Qua đó, sự hỗ trợ không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn mà còn khuyến khích người học tiếp tục nỗ lực đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Từ thỏa thuận học bổng năm 2022 đến chính sách hỗ trợ thi ngoại ngữ năm 2026, có thể thấy hai hướng hỗ trợ bổ sung cho nhau: khuyến khích thành tích học tập và tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn thành chương trình. Điều này cho thấy công tác chăm lo người học cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng nhóm. Sự hỗ trợ chỉ phát huy ý nghĩa khi giúp sinh viên có thêm điều kiện học tập, chủ động phấn đấu và đạt chuẩn đầu ra bằng năng lực thực chất, gắn với trách nhiệm bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo.

Đối với đội ngũ, các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Cổng thông tin Trường ghi nhận trên nhiều phương diện như thi đua lao động sáng tạo, chăm lo đoàn viên, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và lấy ý kiến tại các công đoàn bộ phận. Những hoạt động này tạo điều kiện để sự quan tâm được thể hiện trong đời sống nghề nghiệp hằng ngày. Việc chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao hiệu quả công việc; sinh hoạt tập thể tăng cường sự gắn kết; tiếp nhận ý kiến giúp Nhà trường nhận diện những nhu cầu chưa được đáp ứng. Qua đó, tinh thần đoàn kết được củng cố bằng sự hợp tác và tôn trọng giữa các thành viên. Công tác chăm lo viên chức, người lao động cần quan tâm cả đời sống vật chất, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và đời sống gia đình. Chương trình nghỉ mát hè năm 2026 tạo điều kiện để viên chức, người lao động nghỉ ngơi, giao lưu giữa các đơn vị. Trong khi đó, chương trình “Vui hội đón trăng 2026” diễn ra tối 25/9, mang đến cho con em viên chức, người lao động cơ hội tham gia hoạt động chung tại Trường. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đồng nghiệp, gia đình và tập thể Nhà trường.

Biết tôn vinh còn là cách khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Tại chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam do Công đoàn Trường tổ chức chiều 19/10/2026, bốn nữ viên chức, người lao động được tuyên dương vì bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Việc ghi nhận thành quả góp phần khích lệ đội ngũ nâng cao trình độ, phát huy năng lực chuyên môn và tiếp tục đóng góp cho Nhà trường. Khi nỗ lực được trân trọng, mỗi cá nhân có thêm động lực gắn bó và cống hiến.

Trong tập thể trí thức, biết nhường nhịn cần đặt trên nền tảng liêm chính và trách nhiệm. Mỗi người có thể chia sẻ nguồn lực, nhường cơ hội thể hiện và điều chỉnh cách ứng xử vì công việc chung, nhưng vẫn phải bảo vệ chuẩn mực chuyên môn, thẳng thắn góp ý trước những vấn đề chưa phù hợp. Tương tự, biết tôn vinh không chỉ là ghi nhận người trực tiếp tạo ra thành quả mà còn phải coi trọng đóng góp của những người làm công việc hỗ trợ. Sự ghi nhận đầy đủ, công bằng góp phần củng cố niềm tin và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần đoàn kết cần được củng cố bằng chính sách thu nhập công bằng, gắn với chất lượng và hiệu quả công tác. Việc xây dựng chính sách cần dựa trên tiêu chí rõ ràng về vị trí việc làm, khối lượng và mức độ phức tạp của nhiệm vụ; đồng thời coi trọng chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ và phối hợp. Kết quả công việc cần được đánh giá bằng minh chứng, có trao đổi và giải trình. Việc chi trả thu nhập tăng thêm phải phù hợp với nguồn lực và được quyết định đúng thẩm quyền. Công bằng trong phân phối, đi cùng sự quan tâm đến người gặp khó khăn, là cơ sở để duy trì đoàn kết bền vững.

Muốn gắn thu nhập với hiệu quả công tác, trước hết cần đánh giá đúng đóng góp của từng vị trí. Với giảng viên, việc đánh giá cần xem xét đồng thời hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ; với viên chức hành chính, cần chú trọng chất lượng xử lý công việc, trách nhiệm phối hợp và hiệu quả phục vụ. Nếu chỉ tính số lượng đầu việc hoặc chạy theo chỉ tiêu, cơ chế khuyến khích có thể làm lệch mục tiêu. Vì vậy, cần công khai tiêu chí, kiểm chứng kết quả, bảo đảm quyền giải trình và ghi nhận cả những đóng góp chung. Chính sách thu nhập chỉ thực sự tạo động lực khi người làm tốt được ghi nhận xứng đáng, người gặp khó khăn được quan tâm và mọi thành viên hiểu rõ căn cứ phân phối.

Dân chủ được bảo đảm bằng lắng nghe và giải trình

Dân chủ được Nhà trường cụ thể hóa bằng “4 được”: được lắng nghe, được giải trình, được phản biện và được giải thích. Được lắng nghe là có kênh trình bày thuận tiện và được tiếp nhận ý kiến với thái độ tôn trọng. Được giải trình là có cơ hội làm rõ hoàn cảnh, căn cứ, quá trình thực hiện và kết quả trước khi được đánh giá. Được phản biện là có điều kiện góp ý, chất vấn và đề xuất phương án khác trên tinh thần xây dựng. Được giải thích là được biết căn cứ của quyết định, những nội dung đã tiếp thu, vấn đề chưa thể giải quyết và hướng xử lý tiếp theo.

Thực hiện dân chủ đòi hỏi trách nhiệm từ cả người tham gia và người có thẩm quyền. Người góp ý cần trung thực, có căn cứ và tôn trọng đối thoại; người lãnh đạo cần chủ động cung cấp thông tin, tiếp nhận ý kiến khác biệt và chịu trách nhiệm phản hồi. Với những quyết định ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc kết quả đánh giá cá nhân, việc giải thích rõ căn cứ giúp người liên quan hiểu, thực hiện và có cơ sở phản hồi. Qua đó, dân chủ trở thành phương thức nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả ra quyết định.

Chuỗi đối thoại giai đoạn 2022 - 2024 cho thấy tinh thần dân chủ được thể hiện qua việc giải quyết những vấn đề thiết thực của đội ngũ. Hội nghị ngày 12/8/2022 tập trung trao đổi về tiền lương, chính sách, điều kiện làm việc và chất lượng giáo dục; các nội dung thuộc trách nhiệm của lãnh đạo và các tổ chức trong Trường được trả lời, giải thích. Hội nghị ngày 14/8/2023 tiếp tục đề cập đến môi trường làm việc và đời sống của đội ngũ. Năm 2024, hoạt động đối thoại với đại diện viên chức, người lao động tiếp tục được tổ chức, gắn với yêu cầu tăng cường đồng thuận và đổi mới quản trị.

Thông qua đối thoại, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phản ánh trực tiếp tới lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng điều hành. Vướng mắc về chế độ có thể chỉ ra những quy định chưa rõ; phản ánh về điều kiện làm việc giúp nhận diện bất cập trong phân bổ nguồn lực; ý kiến khác biệt có thể giúp hạn chế những quyết định thiếu tính thực tiễn. Vì vậy, lãnh đạo sâu sát cần chủ động lắng nghe, kiểm chứng thông tin và điều chỉnh khi cần thiết. Việc giải thích rõ ràng, có căn cứ cũng góp phần tạo đồng thuận trên cơ sở hiểu biết và trách nhiệm.

Năm 2026, hoạt động đối thoại tiếp tục được triển khai tới từng nhóm trong Trường. Hội nghị với viên chức, người lao động Khoa Ngoại ngữ ngày 3/8 tập trung vào chuyên môn, điều kiện làm việc và phát triển đội ngũ. Tại hội nghị đối thoại với sinh viên Khoa Kỹ thuật điện ngày 10/4, hơn 40 câu hỏi gửi trước được trả lời bằng văn bản, cùng hơn 20 câu hỏi được tiếp nhận trực tiếp. Việc kết hợp hai hình thức giúp mở rộng cơ hội tham gia, đồng thời tạo điều kiện để đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung phản hồi. Qua đó, sinh viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến, cải thiện môi trường học tập.

Hiệu quả đối thoại cần được đánh giá cả ở khâu thực hiện kết luận. Các kiến nghị cần được phân loại, xác định đơn vị chịu trách nhiệm xử lý và phản hồi kết quả. Với những vấn đề chưa thể giải quyết, cần làm rõ nguyên nhân, điều kiện và thời hạn dự kiến. Trong hoạt động giảng dạy, kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học được công bố trong tháng 10/2026 là cơ sở để tiếp tục tổ chức việc lắng nghe một cách có hệ thống. Kết quả phản hồi cần được phân tích phù hợp với bối cảnh, bảo vệ người góp ý trung thực, đồng thời bảo đảm quyền giải trình của giảng viên và các đơn vị liên quan.

Đối với người học, lắng nghe còn đòi hỏi sự quan tâm đến tâm lý, nguyện vọng và những thay đổi trong quá trình trưởng thành. Khó khăn trong học tập có thể liên quan đến áp lực kinh tế, hoàn cảnh gia đình, sự thiếu tự tin hoặc cảm giác chưa hòa nhập với môi trường mới. Vì vậy, Nhà trường cần tăng cường phối hợp giữa cố vấn học tập, giảng viên, đơn vị phụ trách công tác sinh viên, tổ chức Đoàn và các bộ phận hỗ trợ chuyên môn; đồng thời xây dựng kênh tiếp nhận đáng tin cậy, bảo đảm quyền riêng tư và hướng dẫn sinh viên tiếp cận hỗ trợ phù hợp. Sự sâu sát không chỉ giúp phát hiện khó khăn kịp thời mà còn tạo điều kiện để người học từng bước tự điều chỉnh và nâng cao trách nhiệm với bản thân.

Kỷ cương bắt đầu từ tự giác và trách nhiệm nêu gương

Kỷ cương được Nhà trường cụ thể hóa bằng “4 tự”: tự tôn, tự trọng, tự soi và tự sửa. Tự tôn là ý thức về giá trị, truyền thống và trách nhiệm góp phần xây dựng uy tín Nhà trường. Tự trọng thể hiện ở việc giữ gìn danh dự nghề nghiệp, trung thực trong học tập, nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ. Tự soi là chủ động đối chiếu hành vi, kết quả công việc với các chuẩn mực, tiếp thu đánh giá để nhận diện hạn chế. Tự sửa đòi hỏi chuyển nhận thức thành hành động khắc phục cụ thể, có thời hạn và kết quả kiểm chứng. Để những giá trị này trở thành ý thức tự giác, cần có quy định rõ ràng, kiểm tra công bằng và thực hiện nhất quán.

Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu về đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tính gương mẫu và tu dưỡng của cán bộ, đảng viên. Trong quản trị đại học, trách nhiệm nêu gương trước hết phải thể hiện ở người đứng đầu thông qua việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quyết định, giao nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tiến độ, công tâm trong đánh giá và chủ động nhận trách nhiệm, khắc phục sai sót. Kỷ luật công việc chỉ thực sự thuyết phục khi người giao nhiệm vụ cũng nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình.

Kỷ cương cần được bảo đảm bằng hệ thống quy chế, quy định thống nhất và có tính khả thi. Cổng thông tin của Trường đã phản ánh quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động, thực hiện dân chủ, chức năng của các đơn vị, thi đua và quản lý đội ngũ. Quá trình này cần tiếp tục theo hướng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự phối hợp và căn cứ đánh giá. Quy trình rõ ràng giúp mỗi cá nhân biết nhiệm vụ cần thực hiện, người được phục vụ theo dõi tiến độ giải quyết công việc và đơn vị quản lý xác định trách nhiệm ở từng khâu.

Tự soi, tự sửa cũng cần được vận dụng trong quản lý chất lượng đào tạo. Năm 2024, theo thông tin tổng kết của Nhà trường, Trường Đại học Điện lực hoàn thành kiểm định và được chứng nhận chất lượng đối với sáu ngành đào tạo. Việc đối chiếu hoạt động đào tạo với các tiêu chuẩn và tiếp nhận đánh giá ngoài thể hiện trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục. Giá trị của kiểm định không chỉ nằm ở kết quả công nhận mà còn ở việc chuyển các khuyến nghị thành cải tiến trong chương trình, phương pháp giảng dạy và điều kiện bảo đảm chất lượng. Niềm tự hào về thương hiệu cần đi đôi với việc tuân thủ chuẩn mực; lòng tự trọng nghề nghiệp thể hiện ở sự trung thực với kết quả đánh giá; tự soi phải dẫn đến kế hoạch khắc phục cụ thể, có người chịu trách nhiệm.

Trong công tác phục vụ người học, hướng dẫn nhập học trực tuyến được Trường triển khai từ năm 2021 với các khâu tra cứu, đăng ký chuyên ngành, ngoại ngữ và theo dõi thông tin qua cổng trực tuyến, đồng thời công bố đầu mối hỗ trợ theo từng nội dung. Dù thời điểm đó vẫn yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy, việc đưa một số khâu lên môi trường số đã mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của thí sinh. Thực tiễn này cho thấy đổi mới phương thức phục vụ cần xuất phát từ nhu cầu của người sử dụng, giúp họ xác định rõ các bước thực hiện, địa điểm tiếp nhận và đầu mối liên hệ khi phát sinh vướng mắc.

Chuyển đổi số tiếp tục tạo điều kiện cải tiến công tác quản trị. Ngày 31/10/2025, Trường tổ chức tập huấn sử dụng E-OFFICE và OneUni phục vụ quản lý văn bản, giao việc và điều hành nội bộ. Trên cơ sở đó, việc đổi mới cần hướng tới đơn giản hóa quy trình, thống nhất dữ liệu, mở rộng xử lý và ký số theo quy định; hạn chế nhập lại thông tin, luân chuyển hồ sơ qua nhiều khâu hoặc yêu cầu người dùng liên hệ nhiều đầu mối. Hiệu quả cần được đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể như thời gian xử lý, số lần bổ sung hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và chất lượng phục vụ.

Ứng dụng hành chính điện tử cũng đặt ra yêu cầu tự soi đối với bộ máy quản lý. Công việc được ghi nhận hoàn thành phải có sản phẩm đáp ứng yêu cầu; hồ sơ chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm xử lý. Dữ liệu phải chính xác, được phân quyền và sử dụng đúng mục đích. Khi các yêu cầu này được thực hiện nghiêm túc, công nghệ sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, giảm lãng phí nguồn lực, nâng cao tính minh bạch và củng cố kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

Từ hướng dẫn nhập học trực tuyến năm 2021 đến hoạt động tập huấn điều hành điện tử năm 2025 và yêu cầu tiếp tục đổi mới quản trị, bài học đặt ra là phải gắn ứng dụng công nghệ với cải tiến quy trình. Biểu mẫu điện tử chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu được sử dụng phù hợp, trách nhiệm xử lý được xác định rõ và người gửi nhận được phản hồi kịp thời. Vận dụng phương pháp làm việc khoa học của Bác trong lĩnh vực này đòi hỏi khảo sát đúng điểm nghẽn, lựa chọn vấn đề cần ưu tiên, tổ chức thực hiện và kiểm tra hiệu quả thực tế. Trong quá trình đó, thời gian của người học, viên chức và người lao động cần được coi trọng như một nguồn lực cần sử dụng hiệu quả.

Đưa thực hành theo Bác vào học tập và rèn luyện

Trường Đại học Điện lực xác định, sự trưởng thành của người học là thước đo quan trọng đối với hiệu quả giáo dục và quản trị. Đoàn kết giúp sinh viên biết hợp tác, chia sẻ tri thức và tôn trọng khác biệt; dân chủ hình thành năng lực đặt câu hỏi, tranh luận có căn cứ và lắng nghe; kỷ cương rèn luyện thói quen đúng giờ, trung thực trong học thuật và hoàn thành trách nhiệm. Những phẩm chất này cần được bồi đắp thông qua hoạt động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt tập thể và phục vụ cộng đồng.

Nghiên cứu khoa học sinh viên là một trong những môi trường rèn luyện tính chủ động và năng lực sáng tạo. Theo số liệu Nhà trường công bố, số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sinh viên đăng ký tăng từ 22 ở đợt 1 lên 44 ở đợt 2 năm học 2023 -2024, đạt 82 ở đợt 1 năm học 2024 - 2025. Các số liệu phản ánh mức độ tham gia của sinh viên; chất lượng nghiên cứu cần được đánh giá thêm qua quá trình thực hiện và kết quả nghiệm thu. Thông qua mỗi nhiệm vụ, sinh viên có cơ hội xác định vấn đề, phối hợp làm việc nhóm, trình bày lập luận, tiếp nhận phản biện và điều chỉnh phương pháp. Tinh thần “4 biết - 4 được - 4 tự” vì thế có thể được rèn luyện ngay trong quá trình nghiên cứu, từ tôn trọng dữ liệu đến chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Đổi mới đánh giá kết quả rèn luyện cần hướng tới khuyến khích hành vi tích cực và sự tiến bộ thực chất, với tiêu chí rõ ràng, minh chứng phù hợp và cơ chế phản hồi. Các hoạt động cần tạo cơ hội để sinh viên phát huy sở trường, đồng thời quan tâm đến điều kiện tham gia của người học có hoàn cảnh khó khăn. Trong đào tạo, Nhà trường cần tăng cường các hoạt động tự học có hướng dẫn, thực hành, nghiên cứu và giải quyết vấn đề; ứng dụng công cụ số để nâng cao chất lượng phản hồi. Qua đó, sinh viên có thể nhận diện hạn chế, chủ động điều chỉnh phương pháp và xây dựng kế hoạch cải thiện kết quả học tập.

Tinh thần chia sẻ còn được thể hiện qua trách nhiệm với cộng đồng. Sau bão Yagi, Trường hỗ trợ một học sinh mồ côi cha mẹ ở Bát Xát, Lào Cai, với mức 6 triệu đồng mỗi tháng trong hai năm; đồng thời vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại và tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc hỗ trợ trong thời gian xác định thể hiện sự quan tâm không chỉ trước mắt mà còn hướng tới việc duy trì điều kiện học tập và tương lai của người được giúp đỡ. Đây cũng là những hoạt động góp phần giáo dục lòng nhân ái, giúp sinh viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm xã hội gắn với tri thức, nghề nghiệp và sự cống hiến.

Tuổi trẻ EPU tham gia hành trình tình nguyện “Nghĩa tình biên giới” tại Lạng Sơn.

Hoạt động Đoàn Thanh niên của Trường Đại học Điện lực là cầu nối giữa giáo dục lý tưởng và trải nghiệm thực tiễn. Trong hành trình “Nghĩa tình biên giới” ngày 13 - 14/7/2026, Đoàn Thanh niên Nhà trường tham gia cùng các đơn vị thuộc Cụm Đoàn số 8 tại Lạng Sơn. Chương trình gồm các hoạt động tri ân, thăm hỏi và thực hiện công trình chiếu sáng đường tuần tra biên giới bằng năng lượng mặt trời. Qua những hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng, sinh viên có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống xã hội, nâng cao ý thức công dân và nhận thức về ý nghĩa xã hội của ngành nghề đang theo học.

Trong giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực cần tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và quan tâm đời sống tinh thần của sinh viên; đồng thời phát triển các hoạt động học thuật, sáng tạo, văn hóa, thể thao và tình nguyện phù hợp. Công tác nắm bắt tư tưởng cần dựa trên sự gần gũi, tôn trọng và đối thoại, qua đó hỗ trợ sinh viên hình thành khả năng kiểm chứng thông tin, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng và xác định mục tiêu phấn đấu. Hiệu quả giáo dục cần được đánh giá qua sự chuyển biến về năng lực, hành vi và mức độ tiến bộ của người học, thay vì chỉ dựa vào số lượng hoạt động được tổ chức.

Gắn trách nhiệm của cả hệ thống với kết quả phục vụ

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương” cần được triển khai đồng bộ thông qua công tác Đảng, hành chính, dân vận và thanh vận. Công tác Đảng định hướng mục tiêu, phát huy trách nhiệm nêu gương và tăng cường kiểm tra, giám sát; công tác hành chính cụ thể hóa bằng cơ chế, quy trình và phân định trách nhiệm; dân vận góp phần tạo đồng thuận thông qua nắm bắt nhu cầu, giải thích và giải quyết kiến nghị; thanh vận khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Các hoạt động cần phối hợp chặt chẽ, hướng vào giải quyết những vấn đề thiết thực của người học và đội ngũ.

Công đoàn giữ vai trò kết nối, đưa tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động vào quá trình quản trị. Tại chương trình kiện toàn tổ chức ngày 10/9/2026, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh và đổi mới hoạt động theo nhu cầu thực tế được nhấn mạnh. Thời gian tới, Công đoàn cần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chế độ, hỗ trợ người gặp khó khăn và góp phần xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, hợp tác.

Từ những minh chứng giai đoạn 2021- 2026, yêu cầu đặt ra là chuyển các cách làm hiệu quả thành cơ chế vận hành thường xuyên. Hỗ trợ người học phải xuất phát từ nhu cầu thực tế; đối thoại cần gắn với theo dõi, giải quyết kiến nghị; kiểm định phải đi đôi với cải tiến chất lượng; chuyển đổi số cần hướng tới sự thuận tiện và nâng cao trách nhiệm; thi đua phải lấy hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá. Khi được tích hợp vào hoạt động cốt lõi, việc học tập và làm theo Bác sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản trị, đồng thời tạo cơ sở để Nhà trường tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động.

Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 25/9/2026 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình công tác, gắn đánh giá với nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả thực hiện. Vận dụng vào thực tiễn Trường Đại học Điện lực, mỗi đơn vị cần xác định rõ những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm để tập trung giải quyết, từ thủ tục chậm trễ, bất cập trong phối hợp đến khó khăn của người học và nhu cầu chính đáng của đội ngũ. Mỗi nhiệm vụ cần xác định người chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và cơ chế tiếp nhận phản hồi. Kết quả thực hiện phải trở thành căn cứ điều chỉnh quy trình và nâng cao hiệu quả công việc.

Đoàn kết được vun đắp khi mỗi người biết cảm thông, chia sẻ và ghi nhận đóng góp công bằng. Dân chủ được củng cố khi ý kiến được tiếp nhận, phản hồi và quyết định được giải thích rõ ràng. Kỷ cương được giữ vững khi mỗi cá nhân tự giác thực hiện nhiệm vụ, chủ động nhìn nhận và khắc phục hạn chế. Đưa những giá trị ấy vào từng bài giảng, quyết định quản lý, quy trình xử lý công việc và quan hệ ứng xử là cách Trường Đại học Điện lực cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, góp phần phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục và đóng góp thiết thực cho đất nước.