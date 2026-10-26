Học và làm theo Bác đang thấm sâu vào mỗi người dân vùng biển

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Bí thư Chi bộ ấp Phước Hiệp (xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh) là tấm gương tiêu biểu về tinh thần "nói đi đôi với làm".

Cải tiến kỹ thuật để phát triển đội tàu

Rời quê hương xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay thuộc xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) vào vùng biển phía Nam lập nghiệp từ năm 1987 với hai bàn tay trắng, ông Nguyễn Văn Nhỏ từng trải qua nhiều năm đi làm nghề biển trước khi tích lũy vốn đóng cặp tàu cá đầu tiên vào năm 1995. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông không ngừng học hỏi, cải tiến kỹ thuật để phát triển đội tàu lên 6 chiếc công suất lớn (trên 500CV/chiếc). Đến nay, đội tàu của ông đạt doanh thu bình quân hàng năm trên 10 tỷ đồng.

Nhận thấy nghề lưới kéo đôi truyền thống sử dụng giàn dây dù đường kính lớn gây tốn nhiên liệu và cản lực máy, ông Nhỏ đã tự mày mò nghiên cứu, cải tiến miệng lưới và thay thế bằng giàn dây kéo chuyên dụng có đường kính nhỏ gọn hơn nhưng kéo dài từ 150m lên 300m. Sáng kiến này giúp giàn lưới rà sát đáy biển, vừa tăng sản lượng đánh bắt, vừa tiết kiệm từ 300 lít dầu/ngày cho mỗi cặp tàu (tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng/năm).

Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông chủ động hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật này cho các chủ tàu cá áp dụng. Với đội tàu 6 chiếc của gia đình, ông yêu cầu các thuyền trưởng tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống giám sát hành trình và ranh giới khai thác: Tuyệt đối tuân thủ việc khai thác trong ngư trường Việt Nam, tôn trọng chủ quyền biển đảo, không được xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh phát triển kinh tế, trên cương vị Bí thư chi bộ ấp, ông Nhỏ luôn phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ông Nhỏ lặn lội trực tiếp xuống bến cảng, gặp gỡ từng ngư dân để đối thoại và vận động.

Ông thường xuyên ghé xuống từng chiếc ghe, từng vựa hàng, quán cà phê trò chuyện cùng các nhóm ngư dân trên địa bàn xã Long Hải để trao đổi, chia sẻ về hoạt động đánh bắt, làm ăn của ngư dân. Qua những buổi gặp gỡ thân tình, ông trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng sau mỗi chuyến đi biển để kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho bà con vững tâm vươn khơi bám biển, giữ nghề.

Nhờ sự vận động sâu sát và gương mẫu của ông, 100% chủ tàu cá trong ấp Phước Hiệp đã tự nguyện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Nhỏ chủ trì một buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ

Thấm nhuần quan điểm "dân là gốc", Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Nhỏ luôn coi việc giúp đỡ ngư dân và chăm lo an sinh xã hội là trách nhiệm thường xuyên. Khi còn trực tiếp làm thuyền trưởng, mỗi lần dò tìm được luồng cá lớn, ông đều mở bộ đàm kêu gọi các tàu cá xung quanh cùng đến đánh bắt. Với những hộ ngư dân gặp khó khăn, ông hỗ trợ vốn không lấy lãi để bà con sửa chữa ghe thuyền, thay máy vươn khơi thoát nghèo.

Từ thực tiễn đời sống tại ấp Phước Hiệp, ông Nhỏ nhận đỡ đầu dài hạn cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 3,6 triệu/em/năm học cho đến khi đủ 18 tuổi; vận động nhà hảo tâm trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, duy trì quỹ hỗ trợ hằng tháng cho 20 người già và các trường hợp yếu thế trên địa bàn.

Nhằm giải quyết bài toán tiêu thụ hải sản và tạo việc làm cho lao động địa phương, năm 2021, ông Nhỏ đầu tư xây dựng Cơ sở chế biến chả cá, chả mực Thu Trâm, sản phẩm sau đó đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Xưởng chế biến này trực tiếp thu mua hải sản cho bà con đúng giá thị trường, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động nữ với thu nhập ổn định từ 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Nhỏ chia sẻ, cơ sở là để thu mua hải sản cho ngư dân địa phương với giá ổn định, không bị thương lái ép giá. Quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm cho bà con khó khăn, nhất là phụ nữ có chồng con đang đi biển cho đội tàu. Chồng vươn khơi đánh bắt, vợ ở nhà có việc làm ổn định gia đình mới yên tâm an cư lập nghiệp.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Nhỏ chủ trì một buổi sinh hoạt chuyên đề cùng Đảng bộ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Long Hải). Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Chia sẻ về sự hỗ trợ thiết thực này, chị Nguyễn Thị Xuân Thảo (ấp Phước Thắng, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, công nhân đang làm việc tại Cơ sở chế biến chả cá, chả mực Thu Trâm) cho biết, chồng chị đi biển trên đội tàu của ông Nhỏ. Chị ở nhà được ông tạo điều kiện vào làm tại xưởng chả cá với thu nhập ổn định. Nhờ có việc làm ngay tại địa phương, chị vừa có tiền lo cho hai con đang tuổi đến trường, vừa yên tâm làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm bám biển dài ngày.

Đánh giá cao vai trò của Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Nhỏ, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban ấp, Bí thư chi bộ ấp và hiện nay đang là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Long Hải. Đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ là hình mẫu người cán bộ, đảng viên "vừa hồng vừa chuyên", hiện thực hóa sinh động việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ: kiên định về tư tưởng, gần dân, sát dân, "nói đi đôi với làm" và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Nhờ những "hạt nhân" gương mẫu đó, việc học tập và làm theo Bác tại địa phương đã thấm sâu vào đời sống, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Với những cống hiến bền bỉ, ông Nguyễn Văn Nhỏ đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông dân Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biển đảo, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, danh hiệu Công dân Ưu tú tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.