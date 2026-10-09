Học và làm theo Bác bằng hành động thiết thực tại cơ sở

Trường THCS Núi Thành tặng quà cho con ngư dân tàu cá QNa-90859 TS gặp nạn. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Mỗi tổ chức Đảng gắn với một việc làm vì cộng đồng

Tại Đảng bộ Trường THCS Núi Thành, tinh thần tương trợ, sẻ chia được thể hiện rõ qua đợt vận động hỗ trợ gia đình các học sinh có người thân gặp nạn trong vụ chìm tàu cá QNa-90859 TS.

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Núi Thành Lê Minh Tuấn cho biết, ngay sau sự việc, Đảng bộ nhà trường đã họp khẩn, thống nhất phát động vận động trong toàn trường. Hoạt động có sự tham gia của 126 đảng viên thuộc 5 chi bộ cùng hơn 4.600 cán bộ, nhân viên và học sinh.

Từ sự chung tay của tập thể, gần 208 triệu đồng đã được quyên góp và trao hỗ trợ 13 gia đình học sinh có người thân gặp nạn; trong đó, 8 trường hợp mất tích được hỗ trợ 24 triệu đồng/trường hợp.

"Sự quan tâm của tập thể trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm điểm tựa, vững tâm học tập. Đồng thời, các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường THCS Núi Thành cũng triển khai mô hình mỗi chi bộ gắn với một địa chỉ yêu thương”, thầy Tuấn nói.

[VIDEO] - Thầy giáo Lê Minh Tuấn, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Núi Thành nói về việc thực hành và làm theo Bác:

Ở Chi bộ Ban Xây dựng Đảng xã Núi Thành, việc học và thực hành theo Bác được cụ thể hóa bằng việc nhận đỡ đầu cháu Bùi Thị Thảo Chi, ở thôn Thọ Khương. Gia đình cháu có hoàn cảnh đặc biệt khi cha mẹ đều bị câm điếc do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Phó Bí thư Chi bộ Ban Xây dựng Đảng xã Núi Thành cho biết, các đảng viên trong chi bộ cùng chung tay giúp đỡ cháu Chi. Hằng tháng, mỗi đảng viên đóng góp 50 nghìn đồng để duy trì mức hỗ trợ khoảng 600 nghìn đồng cho cháu. Số tiền tuy không lớn nhưng được duy trì đều đặn, giúp cháu có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập.

“Từ một địa chỉ yêu thương cụ thể, việc thực hành theo Bác được gắn với hành động thiết thực của mỗi đảng viên. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, đó còn là cách tổ chức đảng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng”, bà Yến nói.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành Phạm Thị Vũ Thảo, địa phương đang triển khai mô hình “Mỗi chi bộ/tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn với một địa chỉ yêu thương”. Trong đó, các đối tượng được ưu tiên gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn và những trường hợp yếu thế cần trợ giúp.

Hoạt động hỗ trợ được triển khai thiết thực, thường xuyên, phù hợp điều kiện từng đơn vị và có theo dõi cụ thể; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và địa bàn dân cư để rà soát đối tượng, tránh trùng lặp, phô trương, hình thức.

Không chỉ ở Núi Thành, tinh thần học và làm theo Bác còn được thể hiện bằng sự tự nguyện đóng góp của người dân trong xây dựng quê hương.

Đầu năm 2026, khi địa phương triển khai xây dựng cầu Bến Ý, gia đình ông Hà Xuân Phương (thôn Lộc Tây, xã Nông Sơn) tự nguyện hiến 600m² đất vườn, 6 bụi tre, 40 cây giáng hương, gần 80 cây ăn quả và nhiều tài sản trên đất.

“Hy sinh lợi ích của gia đình mà được việc lớn cho cả cộng đồng là điều nên làm. Hiến đất làm cầu, làm đường vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình và cộng đồng vừa thay đổi bộ mặt quê hương. Tôi học Bác từ những việc nhỏ nhất như vậy”, ông Phương chia sẻ.

Người dân thôn Lộc Tây định kỳ ra quân dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa. Ảnh: TÂM LÊ

Tại thôn Lộc Tây (xã Nông Sơn), việc học theo Bác không dừng lại ở từng cá nhân mà đã trở thành việc chung của cả cộng đồng. Năm 2024, nhân dân đã hiến 5.000m² đất cùng cây cối, vật kiến trúc để xây dựng tuyến đường chính dài 1km từ Trạm Tin đến nhà sinh hoạt xóm 1. Khi đường hoàn thành, người dân tiếp tục trồng, chăm sóc tuyến đường hoa và định kỳ dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan.

Bà Hà Thị Minh Châu, Bí thư Chi bộ thôn Lộc Tây cho biết, trong nhiệm kỳ qua, nhân dân đã đóng góp công sức, đất đai, vật kiến trúc để làm mới, mở rộng hơn 3km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương; đồng thời xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa, điện chiếu sáng và sân thể thao. Người dân còn vận động hơn 600 triệu đồng để xây dựng miếu Bà, tổ chức Tết Trung thu, chăm lo người già và các gia đình khó khăn.

“Nhiều năm qua, mọi công việc ở thôn, dù lớn hay nhỏ đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất cao từ nhân dân. Có được điều này một phần nhờ sự gương mẫu đi đầu của đảng viên trong thôn đã tạo được niềm tin, từ đó nhân dân tự nguyện tham gia” Bà Hà Thị Minh Châu, Bí thư Chi bộ thôn Lộc Tây

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành Phạm Thị Vũ Thảo, trọng tâm học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được xã xác định qua hai mô hình: “Mỗi tuần/mỗi tháng một câu chuyện về Bác, một lời Bác dạy để học tập và thực hành” và “Mỗi chi bộ/tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn với một địa chỉ yêu thương, một việc làm cụ thể thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc kể chuyện về Bác không dừng lại ở việc giới thiệu câu chuyện hay lời dạy thuần túy. Người được phân công phải nêu rõ ý nghĩa, đồng thời liên hệ bằng việc làm cụ thể của bản thân, cơ quan, đơn vị hoặc địa bàn phụ trách. Hằng năm, mỗi chi bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều đăng ký ít nhất một việc làm cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề thực tiễn cần tập trung giải quyết.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Núi Thành giao Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công xã xây dựng, duy trì chuyên mục hằng tuần trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin, nền tảng số do trung tâm quản lý, với trọng tâm “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác - một việc làm thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh” và “Gương người tốt, việc tốt”.

Mô hình “Mỗi chi bộ/tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn với một địa chỉ yêu thương, một việc làm cụ thể thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Đảng bộ Núi Thành đang tạo sự sôi nổi trong hành động có trách nhiệm với người yếu thế. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Tại Đảng bộ xã Nông Sơn, việc học và làm theo Bác cũng được gắn với những vấn đề cụ thể của địa phương. Nhiều mô hình được triển khai như vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất mở rộng đường giao thông, cơ sở hạ tầng; chuyển đổi sản xuất theo hướng lúa đỏ hữu cơ có liên kết tiêu thụ; các mô hình “Con nuôi của Hội”, “Em nuôi của Đoàn”, “Mẹ đỡ đầu”, “Nâng bước em đến trường”…

Bí thư Đảng ủy xã Nông Sơn Ngô Văn Sỹ đánh giá, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, gắn liền với đời sống nhân dân.

Vì vậy, Đảng ủy xã chú trọng chất lượng, tính bền vững của từng mô hình; gắn việc học và làm theo Bác với trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, cùng kết quả giải quyết những vấn đề thực tiễn ở cơ sở.

Năm 2026, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở Nông Sơn được đặt trong yêu cầu mới theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Theo đó, yêu cầu nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và vai trò của cán bộ, đảng viên càng được đặt lên hàng đầu.

“Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chú trọng chất lượng và tính bền vững của từng mô hình, tránh hình thức, chạy theo số lượng; gắn việc thực hiện với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và kết quả giải quyết những vấn đề thực tiễn ở cơ sở. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự trở thành tấm gương trong công việc và đời sống, tạo niềm tin, sức lan tỏa và sự đồng thuận trong nhân dân”, ông Sỹ nhấn mạnh.