Học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể
Sáng 10/111, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Thành uỷ Hà Nội về khảo sát gương điển hình tiêu biểu và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội; thống nhất phương án tổ chức điểm cầu Chương trình giao lưu “Bứt phá Việt Nam” tại điểm cầu Hà Nội. Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn chủ trì cuộc làm việc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoc-va-lam-theo-bac-bang-hanh-dong-cu-the-246261110191651968.htm