Học trường công chất lượng cao ở Hà Nội, phụ huynh phải đóng những khoản phí nào?

Nguồn: TTXVN.

Từ ngày 30/10, các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội chỉ được thu tiền ăn, bán trú, trông giữ, học bổ trợ, đưa đón và nước uống trong giới hạn mức trần do thành phố quy định.

Quy định này được nêu tại Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Theo quyết định, Hà Nội quy định mức trần đối với 5 nhóm dịch vụ, gồm: ăn uống, bán trú; trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ; giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa; đưa đón học sinh và nước uống.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, Ủy ban Nhân dân các phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Căn cứ mức trần, các nhà trường xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu này được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần quy định.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, cơ sở giáo dục không thực hiện thu từ người học các nội dung chi phí đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội.

Trường hợp nội dung dịch vụ có phần chi phí trùng với nội dung chi do nguồn ngân sách Nhà nước hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm thì phải loại trừ phần chi phí này trước khi xác định mức thu từ người học.

Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm sử dụng các khoản thu đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Trường hợp dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao có chênh lệch thu (bao gồm thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định) nhỏ hơn chi, đơn vị tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị. Ngân sách Nhà nước không cấp bù.

Hà Nội hiện có 35 trường công lập chất lượng cao, học phí từ 1,5-5 triệu đồng/tháng Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 3.000 trường học với gần 2,3 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Mô hình trường ở Hà Nội đa dạng, gồm trường công lập thuộc xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo; trường tư thục; trường quốc tế; trường công lập chất lượng cao; trường công lập thuộc trường đại học, viện nghiên cứu... Những trường công lập chất lượng cao gần như tự chủ chi thường xuyên (lương, sửa chữa cơ sở vật chất...), được tuyển trái tuyến, có thể thi tuyển. Sĩ số lớp đạt chuẩn (35-45 học sinh, tùy bậc học). Ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm này có thể dạy thêm các chương trình nâng cao, bổ trợ. Năm học 2025-2026, Hà Nội có 35 trường công lập chất lượng cao với mức thu học phí dao động từ 1,5 - 5 triệu đồng một tháng.